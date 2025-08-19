Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 августа: ВС России поразили НПЗ, снабжающий горючее ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 19.08.2025
Спецоперация, 19 августа: ВС России поразили НПЗ, снабжающий горючее ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по...
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило во вторник Минобороны РФ. Всего ВСУ на разных направлениях СВО за сутки потеряли около 1370 военнослужащих, следует из сводки министерства. Переговоры о мире на Украине Американский информационный портал Axios утверждает, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп надеется на встречу Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает журналист портала Барак Равид. Газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ, в свою очередь, сообщает, что Украина отвергает предложение заморозить линию фронта. Издание отмечает, что киевский режим не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки РФ, и настаивает на прекращении огня. Издание подчеркнуло, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США, Гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Американский лидер, комментируя необходимость для киевского режима пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность, что Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров. Президент США также заявил, что Украина не станет частью НАТО. Трамп добавил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины, добавил президент Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. Трамп также заявил, что в случае его нахождения у власти американские военные не будут направлены на Украину. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной, заявил Трамп в посте о перспективах встречи с Путиным и Зеленским. Следующие шаги киевского режима, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с Трампом в Белом доме. "Коалиция желающих войны" с Россией не смогла переиграть Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне. По встрече президентов России и США на Аляске было видно, что и сам Трамп, и его команда искренне хотят достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что без уважения безопасности России, в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился, и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены, заявил глава МИД РФ. Президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Владимир Зеленский, вероятно, понимает, что в какой-то момент ему придется рассмотреть мирное соглашение, подразумевающее отказ от некоторых территорий в пользу России, считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД. ВСУ отступают Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Знахарь". Подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии обнаружили и уничтожили замаскированное подземное укрытие с украинскими военнослужащими под Часовым Яром, применив тактическую уловку с БПЛА, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак". Вооруженные силы России нанесли массированный удар РСЗО "Ураган" по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в МО России. В министерстве добавили, что расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения боевиков националистической группировки "Азов"* вблизи населенного пункта Катериновка на константиновском направлении в ДНР. Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы воевать всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве.* Запрещенная в России террористическая организация.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО за сутки потеряли около 1370 военнослужащих, следует из сводки министерства.
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
Вчера, 16:43
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
Вчера, 16:43

Переговоры о мире на Украине

Американский информационный портал Axios утверждает, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп надеется на встречу Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает журналист портала Барак Равид.
Газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ, в свою очередь, сообщает, что Украина отвергает предложение заморозить линию фронта. Издание отмечает, что киевский режим не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки РФ, и настаивает на прекращении огня. Издание подчеркнуло, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США,
Гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Не получил". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским на встрече с Трампом
Вчера, 18:30
"Не получил". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским на встрече с Трампом
Вчера, 18:30
Американский лидер, комментируя необходимость для киевского режима пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность, что Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров. Президент США также заявил, что Украина не станет частью НАТО. Трамп добавил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины, добавил президент Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. Трамп также заявил, что в случае его нахождения у власти американские военные не будут направлены на Украину. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной, заявил Трамп в посте о перспективах встречи с Путиным и Зеленским.
Следующие шаги киевского режима, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с Трампом в Белом доме.
"Коалиция желающих войны" с Россией не смогла переиграть Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне.
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
По встрече президентов России и США на Аляске было видно, что и сам Трамп, и его команда искренне хотят достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что без уважения безопасности России, в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился, и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены, заявил глава МИД РФ.
Президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Владимир Зеленский, вероятно, понимает, что в какой-то момент ему придется рассмотреть мирное соглашение, подразумевающее отказ от некоторых территорий в пользу России, считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД.
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Вчера, 15:20
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Вчера, 15:20

ВСУ отступают

Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Знахарь".
Подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии обнаружили и уничтожили замаскированное подземное укрытие с украинскими военнослужащими под Часовым Яром, применив тактическую уловку с БПЛА, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак".
Вооруженные силы России нанесли массированный удар РСЗО "Ураган" по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в МО России. В министерстве добавили, что расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения боевиков националистической группировки "Азов"* вблизи населенного пункта Катериновка на константиновском направлении в ДНР.
Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы воевать всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
