ВСУ перебросили на Сумское направления подразделения "Айдара"*

ВСУ перебросили на Сумское направления подразделения "Айдара"* - РИА Новости, 19.08.2025

ВСУ перебросили на Сумское направления подразделения "Айдара"*

ВСУ перебросили новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Сумское... РИА Новости, 19.08.2025

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Сумское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Теткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал. Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, - сказал собеседник агентства.*Запрещенная в России террористическая организация

