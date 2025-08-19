https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036211033.html
ВСУ перебросили на Сумское направления подразделения "Айдара"*
ВСУ перебросили на Сумское направления подразделения "Айдара"*
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Сумское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Теткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал. Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, - сказал собеседник агентства.*Запрещенная в России террористическая организация
