Боец рассказал, как его сослуживец сбил автоматом дрон ВСУ

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино в ДНР сбил украинский дрон на оптоволокне, бросив в него свой автомат, рассказал РИА Новости штурмовик ОМСБ с позывным "Знахарь". "У меня было ружье, чтобы камикадзе сбивать, а у него (сослуживца - ред.) автомат. Я получился замыкающий в группе. А группа, которую заводили, в середине. И так получилось, что вылетел из-за спины камикадзе... Я выстрелить не могу, потому что задену (сослуживца - ред.). У него автомат в руках был. Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом. Не сдетонировал, пожужжал, посидел, даже не сдетонировал", - сказал "Знахарь". По его словам, прибегнуть к такому шагу пришлось, потому что БПЛА противника оказался очень близко, и времени на то, чтобы снять оружие с предохранителя и произвести выстрел, уже не было. "Он был на расстоянии вытянутой руки, наверное. То есть уже шансов не было стрелять, снимать как-то с предохранителя, он бы просто в него врезался", - добавил боец. Сбитый автоматом дрон упал в траву и запутался в оптоволокне, по которому велось управление, а бойцы подобрали брошенный автомат и продолжили выполнение боевой задачи.

