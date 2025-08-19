Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как его сослуживец сбил автоматом дрон ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036208138.html
Боец рассказал, как его сослуживец сбил автоматом дрон ВСУ
Боец рассказал, как его сослуживец сбил автоматом дрон ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Боец рассказал, как его сослуживец сбил автоматом дрон ВСУ
Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино в ДНР сбил украинский дрон... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:48:00+03:00
2025-08-19T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино в ДНР сбил украинский дрон на оптоволокне, бросив в него свой автомат, рассказал РИА Новости штурмовик ОМСБ с позывным "Знахарь". "У меня было ружье, чтобы камикадзе сбивать, а у него (сослуживца - ред.) автомат. Я получился замыкающий в группе. А группа, которую заводили, в середине. И так получилось, что вылетел из-за спины камикадзе... Я выстрелить не могу, потому что задену (сослуживца - ред.). У него автомат в руках был. Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом. Не сдетонировал, пожужжал, посидел, даже не сдетонировал", - сказал "Знахарь". По его словам, прибегнуть к такому шагу пришлось, потому что БПЛА противника оказался очень близко, и времени на то, чтобы снять оружие с предохранителя и произвести выстрел, уже не было. "Он был на расстоянии вытянутой руки, наверное. То есть уже шансов не было стрелять, снимать как-то с предохранителя, он бы просто в него врезался", - добавил боец. Сбитый автоматом дрон упал в траву и запутался в оптоволокне, по которому велось управление, а бойцы подобрали брошенный автомат и продолжили выполнение боевой задачи.
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036195028.html
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036203584.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Боец рассказал, как его сослуживец сбил автоматом дрон ВСУ

Российский боец сбил дрон ВСУ, бросив в него автомат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино в ДНР сбил украинский дрон на оптоволокне, бросив в него свой автомат, рассказал РИА Новости штурмовик ОМСБ с позывным "Знахарь".
"У меня было ружье, чтобы камикадзе сбивать, а у него (сослуживца - ред.) автомат. Я получился замыкающий в группе. А группа, которую заводили, в середине. И так получилось, что вылетел из-за спины камикадзе... Я выстрелить не могу, потому что задену (сослуживца - ред.). У него автомат в руках был. Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом. Не сдетонировал, пожужжал, посидел, даже не сдетонировал", - сказал "Знахарь".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ВСУ часто отступают без боя при потере путей снабжения, рассказал боец
02:25
По его словам, прибегнуть к такому шагу пришлось, потому что БПЛА противника оказался очень близко, и времени на то, чтобы снять оружие с предохранителя и произвести выстрел, уже не было.
"Он был на расстоянии вытянутой руки, наверное. То есть уже шансов не было стрелять, снимать как-то с предохранителя, он бы просто в него врезался", - добавил боец.
Сбитый автоматом дрон упал в траву и запутался в оптоволокне, по которому велось управление, а бойцы подобрали брошенный автомат и продолжили выполнение боевой задачи.
Боец с позывным Спартак об уничтожении подземного укрытия с бойцами ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Боец рассказал об обнаружении подземных укрытий ВСУ под Часовым Яром
04:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала