Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении
Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении
Танк Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Танк Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции противника на красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнем с закрытой позиции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что такая системная работа по уничтожению опорных пунктов создает необходимые условия для успешного продвижения штурмовых подразделений, после ликвидации укрепленных позиций противника штурмовики получают возможность зачищать территории с минимальными потерями. "Стараемся по-снайперски замаскироваться и отстреляться максимально быстро по целям", - рассказал на видео от МО РФ механик-водитель танка Анатолий Подоруев. "Работаем по несколько снарядов, дабы не раскрыть нашу позицию ведения огня. За малую серию (стараемся - ред.) не больше пяти-шести снарядов выпускать", - сказал наводчик-оператор Реин Истомин.
россия
