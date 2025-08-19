Рейтинг@Mail.ru
Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206570.html
Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении
Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.08.2025
Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении
Танк Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:15:00+03:00
2025-08-19T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49d47be04c5331053f409f1c7481ffcc.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Танк Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции противника на красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнем с закрытой позиции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что такая системная работа по уничтожению опорных пунктов создает необходимые условия для успешного продвижения штурмовых подразделений, после ликвидации укрепленных позиций противника штурмовики получают возможность зачищать территории с минимальными потерями. "Стараемся по-снайперски замаскироваться и отстреляться максимально быстро по целям", - рассказал на видео от МО РФ механик-водитель танка Анатолий Подоруев. "Работаем по несколько снарядов, дабы не раскрыть нашу позицию ведения огня. За малую серию (стараемся - ред.) не больше пяти-шести снарядов выпускать", - сказал наводчик-оператор Реин Истомин.
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206454.html
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a6544dcd4ff3e075af0852780dbfa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж танка уничтожил украинский укрепрайон на Красноармейском направлении

Минобороны: экипаж Танк Т-80БВМ уничтожил укрепрайон ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Танк Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укрепленные позиции противника на красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнем с закрытой позиции", - говорится в сообщении.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском
05:13
В ведомстве отметили, что такая системная работа по уничтожению опорных пунктов создает необходимые условия для успешного продвижения штурмовых подразделений, после ликвидации укрепленных позиций противника штурмовики получают возможность зачищать территории с минимальными потерями.
"Стараемся по-снайперски замаскироваться и отстреляться максимально быстро по целям", - рассказал на видео от МО РФ механик-водитель танка Анатолий Подоруев.
"Работаем по несколько снарядов, дабы не раскрыть нашу позицию ведения огня. За малую серию (стараемся - ред.) не больше пяти-шести снарядов выпускать", - сказал наводчик-оператор Реин Истомин.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала