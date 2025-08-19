https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206454.html
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар РСЗО "Ураган" по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов систем залпового огня "Ураган" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" нанесли мощный артиллерийский удар по укрепленному району ВСУ под Красноармейском", - говорится в сообщении ведомства. В МО добавили, что массированный артиллерийский удар уничтожил инженерные сооружения, а также несколько единиц техники и личный состав ВСУ, что позволило штурмовым группам провести наступление на данном участке и полностью "выбить" противника с его оборонительных рубежей.
