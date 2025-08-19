Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206454.html
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 19.08.2025
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском
Вооруженные силы России нанесли массированный удар РСЗО "Ураган" по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:13:00+03:00
2025-08-19T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_0:24:2481:1420_1920x0_80_0_0_7f07ac9adc1da3f4fb46166e226747e3.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар РСЗО "Ураган" по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов систем залпового огня "Ураган" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" нанесли мощный артиллерийский удар по укрепленному району ВСУ под Красноармейском", - говорится в сообщении ведомства. В МО добавили, что массированный артиллерийский удар уничтожил инженерные сооружения, а также несколько единиц техники и личный состав ВСУ, что позволило штурмовым группам провести наступление на данном участке и полностью "выбить" противника с его оборонительных рубежей.
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_151:0:2330:1634_1920x0_80_0_0_38406d8e94179c71e1803595c44d36cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском

Минобороны: РСЗО "Ураган" нанесли удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар РСЗО "Ураган" по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчетов систем залпового огня "Ураган" артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" нанесли мощный артиллерийский удар по укрепленному району ВСУ под Красноармейском", - говорится в сообщении ведомства.
В МО добавили, что массированный артиллерийский удар уничтожил инженерные сооружения, а также несколько единиц техники и личный состав ВСУ, что позволило штурмовым группам провести наступление на данном участке и полностью "выбить" противника с его оборонительных рубежей.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала