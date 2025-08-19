https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036205572.html

Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда

19.08.2025

Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда

Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й... РИА Новости, 19.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб". "Двигались мы в основном ночью, либо по сумеркам. Двигались в противодронных одеялах. Вели нас наши командиры, довели непосредственно уже до населенного пункта… Там уже начинались опорники (ВСУ - ред.)… После того, как нам дали отсечку, мы начали работать уже по опорным пунктам. Зачистили сходу первый опорный пункт, второй опорный пункт врага. На эффекте неожиданности, на факторе внезапности, они (ВСУ - ред.) не ожидали, что мы там появимся в это время. Соответственно, за счет этого удалось пробить брешь в их обороне", - сказал боец. Он добавил, что основная сложность операции по освобождению населенного пункта заключалась в том, что рядом с Александроградом находились лесополосы, в которых были оборонительные рубежи ВСУ. Среди основных задач штурмовой группы ВС РФ было скрытное передвижение к этим лесополосам и закрепление в населенном пункте. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" села Александроград в ДНР 15 августа.

россия

донецкая народная республика

2025

Новости

