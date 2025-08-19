Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 19.08.2025 (обновлено: 05:41 19.08.2025)
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда - РИА Новости, 19.08.2025
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда
Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб". "Двигались мы в основном ночью, либо по сумеркам. Двигались в противодронных одеялах. Вели нас наши командиры, довели непосредственно уже до населенного пункта… Там уже начинались опорники (ВСУ - ред.)… После того, как нам дали отсечку, мы начали работать уже по опорным пунктам. Зачистили сходу первый опорный пункт, второй опорный пункт врага. На эффекте неожиданности, на факторе внезапности, они (ВСУ - ред.) не ожидали, что мы там появимся в это время. Соответственно, за счет этого удалось пробить брешь в их обороне", - сказал боец. Он добавил, что основная сложность операции по освобождению населенного пункта заключалась в том, что рядом с Александроградом находились лесополосы, в которых были оборонительные рубежи ВСУ. Среди основных задач штурмовой группы ВС РФ было скрытное передвижение к этим лесополосам и закрепление в населенном пункте. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" села Александроград в ДНР 15 августа.
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда

ВС РФ пробили брешь в обороне Александрограда из-за фактора внезапности

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб".
"Двигались мы в основном ночью, либо по сумеркам. Двигались в противодронных одеялах. Вели нас наши командиры, довели непосредственно уже до населенного пункта… Там уже начинались опорники (ВСУ - ред.)… После того, как нам дали отсечку, мы начали работать уже по опорным пунктам. Зачистили сходу первый опорный пункт, второй опорный пункт врага. На эффекте неожиданности, на факторе внезапности, они (ВСУ - ред.) не ожидали, что мы там появимся в это время. Соответственно, за счет этого удалось пробить брешь в их обороне", - сказал боец.
Он добавил, что основная сложность операции по освобождению населенного пункта заключалась в том, что рядом с Александроградом находились лесополосы, в которых были оборонительные рубежи ВСУ. Среди основных задач штурмовой группы ВС РФ было скрытное передвижение к этим лесополосам и закрепление в населенном пункте.
Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" села Александроград в ДНР 15 августа.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
