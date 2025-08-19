https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036205572.html
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда - РИА Новости, 19.08.2025
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда
Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T05:05:00+03:00
2025-08-19T05:05:00+03:00
2025-08-19T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ВС РФ смогли пробить брешь в обороне Александрограда в ДНР благодаря фактору внезапности, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб". "Двигались мы в основном ночью, либо по сумеркам. Двигались в противодронных одеялах. Вели нас наши командиры, довели непосредственно уже до населенного пункта… Там уже начинались опорники (ВСУ - ред.)… После того, как нам дали отсечку, мы начали работать уже по опорным пунктам. Зачистили сходу первый опорный пункт, второй опорный пункт врага. На эффекте неожиданности, на факторе внезапности, они (ВСУ - ред.) не ожидали, что мы там появимся в это время. Соответственно, за счет этого удалось пробить брешь в их обороне", - сказал боец. Он добавил, что основная сложность операции по освобождению населенного пункта заключалась в том, что рядом с Александроградом находились лесополосы, в которых были оборонительные рубежи ВСУ. Среди основных задач штурмовой группы ВС РФ было скрытное передвижение к этим лесополосам и закрепление в населенном пункте. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" села Александроград в ДНР 15 августа.
https://ria.ru/20250819/vsu-2036201898.html
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036195028.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_631a1f549583d263edc313e16cda1813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда
ВС РФ пробили брешь в обороне Александрограда из-за фактора внезапности