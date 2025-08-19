Рейтинг@Mail.ru
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 19.08.2025
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укреплённые позиции противника на Красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнём с закрытой позиции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Каждый выстрел корректировался с воздуха, что позволило минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения.
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Минобороны: экипаж Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укреплённые позиции противника на Красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнём с закрытой позиции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Каждый выстрел корректировался с воздуха, что позволило минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения.
Российские военнослужащие
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет
00:08
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
