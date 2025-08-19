https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036205122.html

Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 19.08.2025

Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T05:02:00+03:00

2025-08-19T05:02:00+03:00

2025-08-19T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укреплённые позиции противника на Красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнём с закрытой позиции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Каждый выстрел корректировался с воздуха, что позволило минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения.

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036184614.html

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)