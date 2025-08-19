https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036205122.html
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 19.08.2025
Танкисты "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил укреплённые позиции противника на Красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнём с закрытой позиции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Каждый выстрел корректировался с воздуха, что позволило минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения.
красноармейск
