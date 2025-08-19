Рейтинг@Mail.ru
ВСУ часто отступают без боя при потере путей снабжения, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 19.08.2025
ВСУ часто отступают без боя при потере путей снабжения, рассказал боец
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные предпочитают отступать без боя, когда теряют пути снабжения, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник". "Они предпочитают отступать. Видимо, у них с солдатами не очень. Они при первой суете начинают отступать. Например, наши отрезают какие-то дороги, подступы, снабжение. Как только снабжение у них прекращается, они сразу бросают свои блиндажи, укрепления, начинают отходить", - сказал "Проказник". По его словам, иногда приходится встречать потерявшихся украинских солдат, которые либо были ранены, либо побоялись эвакуироваться. "Бывают, конечно, потеряшки, которые либо боятся эвакуироваться, или ранены. Поэтому, когда блиндажи берем, обязательно производим зачистку. Как правило, там никого нет уже, но бывает, что попадаются", - добавил он.
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные предпочитают отступать без боя, когда теряют пути снабжения, рассказал РИА Новости военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Проказник".
"Они предпочитают отступать. Видимо, у них с солдатами не очень. Они при первой суете начинают отступать. Например, наши отрезают какие-то дороги, подступы, снабжение. Как только снабжение у них прекращается, они сразу бросают свои блиндажи, укрепления, начинают отходить", - сказал "Проказник".
По его словам, иногда приходится встречать потерявшихся украинских солдат, которые либо были ранены, либо побоялись эвакуироваться.
"Бывают, конечно, потеряшки, которые либо боятся эвакуироваться, или ранены. Поэтому, когда блиндажи берем, обязательно производим зачистку. Как правило, там никого нет уже, но бывает, что попадаются", - добавил он.
