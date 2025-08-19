Рейтинг@Mail.ru
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036184614.html
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет - РИА Новости, 19.08.2025
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет
Ефрейтор Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить около 20 украинских солдат и миномет ВСУ, рассказали журналистам в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T00:08:00+03:00
2025-08-19T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ефрейтор Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить около 20 украинских солдат и миномет ВСУ, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В ходе активных наступательных действий на важном тактическом направлении расчет орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владислав Павлов, выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ… В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Владислава продолжал ведение боевой работы, уничтожив вражеский миномет и около двух десятков боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Как отметили в Минобороны, профессиональные навыки ефрейтора Павлова способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны ВСУ без потерь.
https://ria.ru/20250818/minoborony-2036097342.html
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036136783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет

Минобороны: артиллерист помог уничтожить 20 военных и миномет ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ефрейтор Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить около 20 украинских солдат и миномет ВСУ, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе активных наступательных действий на важном тактическом направлении расчет орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владислав Павлов, выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ… В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Владислава продолжал ведение боевой работы, уничтожив вражеский миномет и около двух десятков боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами
Вчера, 16:52
По данным ведомства, Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.
Как отметили в Минобороны, профессиональные навыки ефрейтора Павлова способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны ВСУ без потерь.
Блокпост ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском
Вчера, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала