Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ефрейтор Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить около 20 украинских солдат и миномет ВСУ, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В ходе активных наступательных действий на важном тактическом направлении расчет орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владислав Павлов, выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ… В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Владислава продолжал ведение боевой работы, уничтожив вражеский миномет и около двух десятков боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Как отметили в Минобороны, профессиональные навыки ефрейтора Павлова способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны ВСУ без потерь.
