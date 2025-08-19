https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036184614.html

Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет

Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет - РИА Новости, 19.08.2025

Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет

Ефрейтор Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить около 20 украинских солдат и миномет ВСУ, рассказали журналистам в... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T00:08:00+03:00

2025-08-19T00:08:00+03:00

2025-08-19T00:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ефрейтор Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить около 20 украинских солдат и миномет ВСУ, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В ходе активных наступательных действий на важном тактическом направлении расчет орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владислав Павлов, выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ… В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Владислава продолжал ведение боевой работы, уничтожив вражеский миномет и около двух десятков боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Как отметили в Минобороны, профессиональные навыки ефрейтора Павлова способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны ВСУ без потерь.

https://ria.ru/20250818/minoborony-2036097342.html

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036136783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)