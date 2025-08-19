https://ria.ru/20250819/spasateli-2036357291.html
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области
Аварийно-спасательные работы в посёлке Лесной в Рязанской области на месте пожара на предприятии завершены, погибли 25 человек, 139 пострадали, рассказали РИА... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в посёлке Лесной в Рязанской области на месте пожара на предприятии завершены, погибли 25 человек, 139 пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Аварийно-спасательные работы в посёлке Лесной Рязанской области завершены. Всего пострадало 164 человека, из них 25 человек погибли", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлекались 361 человек и 85 единиц техники.
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области
