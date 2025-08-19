Рейтинг@Mail.ru
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области
17:27 19.08.2025 (обновлено: 18:40 19.08.2025)
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
лесной
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в посёлке Лесной в Рязанской области на месте пожара на предприятии завершены, погибли 25 человек, 139 пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Аварийно-спасательные работы в посёлке Лесной Рязанской области завершены. Всего пострадало 164 человека, из них 25 человек погибли", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлекались 361 человек и 85 единиц техники.
рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, лесной
Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Лесной
Спасатели завершили работу на месте взрыва в Рязанской области

© МЧС России/TelegramРазбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
© МЧС России/Telegram
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах
Рязанская область Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Происшествия Лесной
 
 
