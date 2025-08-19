https://ria.ru/20250819/sng-2036241717.html

Совет глав правительств СНГ пройдет в Минске в сентябре

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в Минске 29 сентября, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.08.2025

минск

снг

в мире

сергей лебедев

содружество

МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в Минске 29 сентября, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев."Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 сентября в Минске. Мы сейчас готовимся к этому заседанию", - сказал Лебедев журналистам в Минске перед заседанием постпредов СНГ.Он отметил, что проект повестки дня этого заседания вынесен на обсуждение во вторник постпредами стран Содружества в Минске.Лебедев рассказал, что на заседании Совета глав правительств СНГ предполагается рассмотреть много тем, в том числе вопросы финансирования. Традиционно на таких заседаниях рассматриваются вопросы экономического сотрудничества, сказал генсек. По его словам, также планируется обсудить вопросы научно-технического и инновационного сотрудничества, сотрудничества в сфере лесного хозяйства, сельского хозяйства, в сфере безопасности и другие вопросы.Ранее заседание Совета глав правительств стран Содружества планировалось провести 30 сентября в Минске.

минск

2025

