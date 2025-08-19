Рейтинг@Mail.ru
Власти Словакии заявили, что не запрещают продавать оружие Киеву - РИА Новости, 19.08.2025
00:40 19.08.2025
Власти Словакии заявили, что не запрещают продавать оружие Киеву
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство Словакии, которое прекратило государственную военную помощь Украине в 2023 году, не ограничивает частные оборонные компании страны в поставках оружия туда, заявил государственный секретарь минобороны Словакии Игорь Мелихер. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах. Из государственного бюджета Словакии для поддержки Киева средства сейчас выделяются только на не связанную с оружием помощь и поставки электроэнергии, отметил Мелихер. "Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок... Так что ограничивать оборонные компании было бы с нашей стороны довольно лицемерно", - приводит газета Politico слова Мелихера. Чиновник подчеркнул, что большая часть производимых в Словакии вооружений продается не Украине, а западным партнерам, которые затем решают, что с ними делать. "Правительство Словакии пообещало своим гражданам... что мы не отправим ни одной пули с государственных складов на Украину, и мы держим это обещание", - заявил Мелихер. В конце октября 2024 года высшее контрольное управление Словакии объявило, что республика с начала конфликта на Украине оказала киевскому режиму помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, что правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимало решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса Куб стоимостью 500 миллионов евро. Итоги этой проверки были переданы правоохранительным органам. Правоохранительные органы, со своей стороны, начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток сказал, что расследованием законности передачи военной техники киевскому режиму бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство Словакии, которое прекратило государственную военную помощь Украине в 2023 году, не ограничивает частные оборонные компании страны в поставках оружия туда, заявил государственный секретарь минобороны Словакии Игорь Мелихер.
С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов Словакии были прекращены. В апреле 2024 года глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что Словакия продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере и системами разминирования, а также продолжит предлагать Киеву реализацию совместных проектов в гражданских сферах. Из государственного бюджета Словакии для поддержки Киева средства сейчас выделяются только на не связанную с оружием помощь и поставки электроэнергии, отметил Мелихер.
"Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок... Так что ограничивать оборонные компании было бы с нашей стороны довольно лицемерно", - приводит газета Politico слова Мелихера.
Чиновник подчеркнул, что большая часть производимых в Словакии вооружений продается не Украине, а западным партнерам, которые затем решают, что с ними делать.
"Правительство Словакии пообещало своим гражданам... что мы не отправим ни одной пули с государственных складов на Украину, и мы держим это обещание", - заявил Мелихер.
В конце октября 2024 года высшее контрольное управление Словакии объявило, что республика с начала конфликта на Украине оказала киевскому режиму помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, что правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимало решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса Куб стоимостью 500 миллионов евро. Итоги этой проверки были переданы правоохранительным органам.
Правоохранительные органы, со своей стороны, начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток сказал, что расследованием законности передачи военной техники киевскому режиму бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
