В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
12:54 19.08.2025 (обновлено: 13:16 19.08.2025)
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего собирание сведений военного характера", - рассказали в УФСБ. Установлено, что житель Старобельска передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории ЛНР в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. Мужчина задержан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что передавал представителю силовых структур Украины информацию о передвижении и размещении российских войск.
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего собирание сведений военного характера", - рассказали в УФСБ.
Установлено, что житель Старобельска передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории ЛНР в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. Мужчина задержан.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ.
На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что передавал представителю силовых структур Украины информацию о передвижении и размещении российских войск.
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
Вчера, 10:47
 
