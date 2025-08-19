https://ria.ru/20250819/shpion-2036271495.html

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России - РИА Новости, 19.08.2025

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России

Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:54:00+03:00

2025-08-19T12:54:00+03:00

2025-08-19T13:16:00+03:00

происшествия

украина

луганская народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036274276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17a627e03873c15c1b03e08213aa1a6d.jpg

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего собирание сведений военного характера", - рассказали в УФСБ. Установлено, что житель Старобельска передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории ЛНР в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. Мужчина задержан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что передавал представителю силовых структур Украины информацию о передвижении и размещении российских войск.

https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html

украина

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Старобельска, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ 2025-08-19T12:54 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, луганская народная республика, россия