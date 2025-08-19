https://ria.ru/20250819/shpion-2036271495.html
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России - РИА Новости, 19.08.2025
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:54:00+03:00
2025-08-19T12:54:00+03:00
2025-08-19T13:16:00+03:00
происшествия
украина
луганская народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036274276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17a627e03873c15c1b03e08213aa1a6d.jpg
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего собирание сведений военного характера", - рассказали в УФСБ. Установлено, что житель Старобельска передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории ЛНР в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. Мужчина задержан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что передавал представителю силовых структур Украины информацию о передвижении и размещении российских войск.
https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html
украина
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036274276_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d10d878c1b2cdf2c5ba0d740fa505eac.jpg
Задержание жителя Старобельска, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии
Силовики задержали жителя Старобельска в ЛНР, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии, возбуждено дело о шпионаже, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ
2025-08-19T12:54
true
PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, луганская народная республика, россия
Происшествия, Украина, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
В ЛНР задержали мужчину за передачу данных о российской армии спецслужбам Киева