Более 800 школ Приангарья прошли проверку и готовы к учебному году

ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Более 800 школ в Иркутской области признаны комиссиями готовыми к началу учебного года, еще в 18 продолжаются ремонтные работы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области завершилась работа муниципальных комиссий по оценке готовности общеобразовательных организаций к началу нового учебного года. "Предъявленные к приемке более 800 школ успешно ее прошли. Еще 18 общеобразовательных организаций не предъявлялись к проверке в связи с проведением в них ремонтных работ", - говорится в сообщении. По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, подготовка школ к учебному году - это ответственная работа. В девяти школах региона в этом году должны завершить капитальные ремонты по национальному проекту "Молодежь и дети". Во вторник Кобзев побывал с рабочим визитом в Аларском районе, где он осмотрел среднюю школу поселка Кутулик. С 2019 года в ней действует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданный в рамках национального проекта "Образование". По этому нацпроекту школа получила оборудование для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины. В трехэтажном здании 1987 года постройки трудятся 54 педагога, которые обучают более 900 школьников. После осмотра учебных кабинетов, спортивного зала, столовой и библиотеки, глава региона остановился на теме капитального ремонта здания. Районной администрации рекомендовано доработать комплект документов и принять участие в 2027 году в отборе на предоставление субсидий для проведения капремонта в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2028 год и плановый период 2029-2030 годов. Почти 100 выпускников Кутуликской средней школы – участники специальной военной операции, в том числе лейтенант, командир 4-й мотострелковой роты 74-й бригады Владимир Королев, который за проявленное мужество и выдающиеся боевые заслуги удостоен звания Герой России.

