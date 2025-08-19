Рейтинг@Mail.ru
"Восточный Порт" проведет сессию о спорте на ВЭФ-2025
11:06 19.08.2025
"Восточный Порт" проведет сессию о спорте на ВЭФ-2025
На полях Восточного экономического форума 4 сентября в 12:00 "Восточный Порт" проведет сессию "О спорт! Ты – мир! Новые форматы развития международного спорта". РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - пресс-служба АО "Восточный Порт". На полях Восточного экономического форума 4 сентября в 12:00 "Восточный Порт" проведет сессию "О спорт! Ты – мир! Новые форматы развития международного спорта". Эксперты отрасли, органы власти и представители бизнес-сообщества обсудят развитие региональных спортивных программ и их масштабирование на международный уровень. "Сегодня спорт, как один из аспектов, обеспечивающих устойчивое развитие, является драйвером формирования здоровьесберегающих проектов. Ведь здоровье обеспечивает рост качества жизни и ее продолжительность, снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также является вектором социально-экономического развития целых регионов", – отмечают организаторы сессии. "Восточный Порт" уделяет большое внимание развитию спорта: кроме собственных проектов, стивидорная компания инвестирует в развитие массовых видов спорта и физической культуры в регионе. Так, во Врангеле построен современный ледовый комплекс "Восточный", отвечающий всем международным стандартам. На его строительство "портовики" инвестировали более 1 миллиарда рублей собственных средств. И во многих субъектах России системообразующие предприятия также готовы вкладывать многомиллиардные инвестиции в развитие спортивных программ и объектов. При этом дальневосточные регионы в силу своего географического положения являются основной площадкой для сближения со странами АТР, в том числе и в сфере культуры и спорта. Многие регионы ДФО уже организуют различные массовые мероприятия вместе со своими ближайшими соседями. Но, по мнению экспертов, современной спортивной базы и налаженных связей с азиатскими странами все еще недостаточно для вывода спортивной жизни регионов на международный уровень. "В рамках дискуссии мы обсудим, что еще необходимо сделать для развития физкультуры и спорта в субъектах и как интегрировать регионы в федеральные и международные форматы спортивных соревнований. И, конечно, какую роль в этом направлении играет крупный бизнес на примере уже реализованных проектов", – комментируют организаторы. На сессию приглашены представители Олимпийского комитета России и международного спортивного сообщества, федеральные министры и губернаторы регионов, в которых реализуются программы по развитию массового спорта, а также лучшие спортсмены страны. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
пресс-релизы
"Восточный Порт" проведет сессию о спорте на ВЭФ-2025

МОСКВА, 19 авг - пресс-служба АО "Восточный Порт". На полях Восточного экономического форума 4 сентября в 12:00 "Восточный Порт" проведет сессию "О спорт! Ты – мир! Новые форматы развития международного спорта".
Эксперты отрасли, органы власти и представители бизнес-сообщества обсудят развитие региональных спортивных программ и их масштабирование на международный уровень.
"Сегодня спорт, как один из аспектов, обеспечивающих устойчивое развитие, является драйвером формирования здоровьесберегающих проектов. Ведь здоровье обеспечивает рост качества жизни и ее продолжительность, снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также является вектором социально-экономического развития целых регионов", – отмечают организаторы сессии.
"Восточный Порт" уделяет большое внимание развитию спорта: кроме собственных проектов, стивидорная компания инвестирует в развитие массовых видов спорта и физической культуры в регионе. Так, во Врангеле построен современный ледовый комплекс "Восточный", отвечающий всем международным стандартам. На его строительство "портовики" инвестировали более 1 миллиарда рублей собственных средств. И во многих субъектах России системообразующие предприятия также готовы вкладывать многомиллиардные инвестиции в развитие спортивных программ и объектов.
При этом дальневосточные регионы в силу своего географического положения являются основной площадкой для сближения со странами АТР, в том числе и в сфере культуры и спорта. Многие регионы ДФО уже организуют различные массовые мероприятия вместе со своими ближайшими соседями.
Но, по мнению экспертов, современной спортивной базы и налаженных связей с азиатскими странами все еще недостаточно для вывода спортивной жизни регионов на международный уровень.
"В рамках дискуссии мы обсудим, что еще необходимо сделать для развития физкультуры и спорта в субъектах и как интегрировать регионы в федеральные и международные форматы спортивных соревнований. И, конечно, какую роль в этом направлении играет крупный бизнес на примере уже реализованных проектов", – комментируют организаторы.
На сессию приглашены представители Олимпийского комитета России и международного спортивного сообщества, федеральные министры и губернаторы регионов, в которых реализуются программы по развитию массового спорта, а также лучшие спортсмены страны.
