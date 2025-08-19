https://ria.ru/20250819/sessiya-2036248799.html
"Восточный Порт" проведет сессию о спорте на ВЭФ-2025
"Восточный Порт" проведет сессию о спорте на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 19.08.2025
"Восточный Порт" проведет сессию о спорте на ВЭФ-2025
На полях Восточного экономического форума 4 сентября в 12:00 "Восточный Порт" проведет сессию "О спорт! Ты – мир! Новые форматы развития международного спорта". РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:06:00+03:00
2025-08-19T11:06:00+03:00
2025-08-19T11:06:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970123509_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_843e18fbd51eda890a5f4b1000a23ffc.jpg
МОСКВА, 19 авг - пресс-служба АО "Восточный Порт". На полях Восточного экономического форума 4 сентября в 12:00 "Восточный Порт" проведет сессию "О спорт! Ты – мир! Новые форматы развития международного спорта". Эксперты отрасли, органы власти и представители бизнес-сообщества обсудят развитие региональных спортивных программ и их масштабирование на международный уровень. "Сегодня спорт, как один из аспектов, обеспечивающих устойчивое развитие, является драйвером формирования здоровьесберегающих проектов. Ведь здоровье обеспечивает рост качества жизни и ее продолжительность, снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также является вектором социально-экономического развития целых регионов", – отмечают организаторы сессии. "Восточный Порт" уделяет большое внимание развитию спорта: кроме собственных проектов, стивидорная компания инвестирует в развитие массовых видов спорта и физической культуры в регионе. Так, во Врангеле построен современный ледовый комплекс "Восточный", отвечающий всем международным стандартам. На его строительство "портовики" инвестировали более 1 миллиарда рублей собственных средств. И во многих субъектах России системообразующие предприятия также готовы вкладывать многомиллиардные инвестиции в развитие спортивных программ и объектов. При этом дальневосточные регионы в силу своего географического положения являются основной площадкой для сближения со странами АТР, в том числе и в сфере культуры и спорта. Многие регионы ДФО уже организуют различные массовые мероприятия вместе со своими ближайшими соседями. Но, по мнению экспертов, современной спортивной базы и налаженных связей с азиатскими странами все еще недостаточно для вывода спортивной жизни регионов на международный уровень. "В рамках дискуссии мы обсудим, что еще необходимо сделать для развития физкультуры и спорта в субъектах и как интегрировать регионы в федеральные и международные форматы спортивных соревнований. И, конечно, какую роль в этом направлении играет крупный бизнес на примере уже реализованных проектов", – комментируют организаторы. На сессию приглашены представители Олимпийского комитета России и международного спортивного сообщества, федеральные министры и губернаторы регионов, в которых реализуются программы по развитию массового спорта, а также лучшие спортсмены страны. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970123509_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5b24bf86d8deee6580657cdc61cb0d25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 авг - пресс-служба АО "Восточный Порт". На полях Восточного экономического форума 4 сентября в 12:00 "Восточный Порт" проведет сессию "О спорт! Ты – мир! Новые форматы развития международного спорта".
Эксперты отрасли, органы власти и представители бизнес-сообщества обсудят развитие региональных спортивных программ и их масштабирование на международный уровень.
"Сегодня спорт, как один из аспектов, обеспечивающих устойчивое развитие, является драйвером формирования здоровьесберегающих проектов. Ведь здоровье обеспечивает рост качества жизни и ее продолжительность, снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также является вектором социально-экономического развития целых регионов", – отмечают организаторы сессии.
"Восточный Порт" уделяет большое внимание развитию спорта: кроме собственных проектов, стивидорная компания инвестирует в развитие массовых видов спорта и физической культуры в регионе. Так, во Врангеле построен современный ледовый комплекс "Восточный", отвечающий всем международным стандартам. На его строительство "портовики" инвестировали более 1 миллиарда рублей собственных средств. И во многих субъектах России системообразующие предприятия также готовы вкладывать многомиллиардные инвестиции в развитие спортивных программ и объектов.
При этом дальневосточные регионы в силу своего географического положения являются основной площадкой для сближения со странами АТР, в том числе и в сфере культуры и спорта. Многие регионы ДФО уже организуют различные массовые мероприятия вместе со своими ближайшими соседями.
Но, по мнению экспертов, современной спортивной базы и налаженных связей с азиатскими странами все еще недостаточно для вывода спортивной жизни регионов на международный уровень.
"В рамках дискуссии мы обсудим, что еще необходимо сделать для развития физкультуры и спорта в субъектах и как интегрировать регионы в федеральные и международные форматы спортивных соревнований. И, конечно, какую роль в этом направлении играет крупный бизнес на примере уже реализованных проектов", – комментируют организаторы.
На сессию приглашены представители Олимпийского комитета России и международного спортивного сообщества, федеральные министры и губернаторы регионов, в которых реализуются программы по развитию массового спорта, а также лучшие спортсмены страны.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
.