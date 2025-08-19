https://ria.ru/20250819/sekrety-2035593182.html

Поссорился с Пугачёвой и судился за свое имя: секреты короля гламура Мигеля

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сергея Шестеперова, известного российском шоу-бизнесе как Мигель, воспитывали мама и бабушка. Отец-кубинец вернулся на родину еще до рождения ребенка. В советские годы мальчик с необычной внешностью естественно сталкивался с насмешками сверстников и часто оказывался аутсайдером в разных компаниях.Почему он выглядит иначе? Носит отчество Мигельевич? Эти вопросы терзали ребенка все детство. Мать замалчивала подробности, чтобы не создавать лишних проблем. В итоге именно танец стал ответом на мучившие вопросы и помог выстроить свою идентичность на годы вперед.Маленький Сергей, впервые твердо понял свою принадлежность к танцу, когда уже в четыре года ставил дворовые спектакли. Три акта, декорации из штор и стульев, и восторженная публика - мама и бабушка.Встреча с биологическим отцом произошла лишь в 2014 году, когда Мигелю было 32 года. Момент оказался эмоциональным: он видел себя в жестах, интонациях и манере старого кубинца, узнавался и темперамент. Оказывается, до этого отец даже не догадывался о существовании сына.От подсобника до звезды шоуМигель начал свой путь в 1999 году как танцовщик в мюзикле "Метро", где взял имя отца как псевдоним, и оно прижилось. Уже через несколько лет он блистал в спектаклях "Нотр‑Дам де Пари" и "Ромео и Джульетта", став одним из самых ярких молодых исполнителей балетных мюзиклов. Его заметили, а позже вовсе пригласили в пятый сезон "Фабрики звёзд", где он работал под руководством Аллы Пугачёвой.Поначалу Мигель восхищался Примадонной. Она лично мотивировала его: "А чего это не надо?! Надо, ещё как!" - сказалa она, увидев его на кастинге.Но уже на "Рождественских встречах" танцора ждало разочарование. По его словам, Пугачёва вела себя "ужасно по отношению к коллективу", и прежнее восхищение иссякло. Танцор признаётся, что вспоминает об этом с ужасом. И уж точно не хотел бы вернуться в то время.Несмотря на перенесенные на проекте трудности, конфликты и ссоры, он не остановился. Стал техническим режиссёром‑постановщиком, работал над кино, шоу, fashion-фестивалями. Но настоящий триумф ждал в 2014 году.Он присоединился к шоу "Танцы" на ТНТ. Там Мигель стал хореографом‑наставником и членом жюри, задавая высокую планку для участников. Его дуэты с Егором Дружининым иногда перетекали в яростное соперничество. С приходом на шоу Татьяны Денисовой фейерверки эмоций стали ещё ярче.Международный успех и признанияОдним из прорывов стала постановка хореографии на трек канадского диджея Apashe"No Twerk". Видео, размещённое в сети, набрало сотни тысяч просмотров. Сам артист Apasheпригласил команду Мигеля снять клип на эту композицию.Заметили талант из России не только на родине, но и за океаном, от Японии до США.После шоу у Мигеля начался активный рост: в 2016 году он создал "Вернувшиеся" - иммерсивный-спектакль, где зритель и актёр жили в одном пространстве. Публика стала участником действующего полотна.Позже Мигель основал танцевальную школу PROТАНЦЫ, которая дала старт сотням молодых талантов. А танцевальная драма "Искусство падения", премьера которой ожидается в 2025 году, станет его очередной амбициозной режиссёрской работой.Имя как брендВ 2022 году Мигель оказался в центре судебного скандала. Парадокс: он не смог защитить своё творческое имя. Бизнесмен из Пятигорска, регистрировавший бренд "MIGEL" для своей линии шуб, выиграл дело. Хореографу удалось получить ограниченное право использовать имя лишь в сфере хореографии, но право на бренд остаётся за заводом‑посредником. Ирония в том, что зрители знают его именно под псевдонимом Mигель, но юридически это имя закреплено за другим человеком.Мигель редко говорит о личной жизни. Известно, что около 11 лет он был в отношениях с девушкой, имя которой не разглашает. После разрыва хореограф признал, что "смирился с одиночеством". Пандемийный 2020 год помог ему переосмыслить близость. Одной фразой он описывал отношения: "Счастливая женщина - это услышанная женщина", хотя сам, похоже, не ищет официального брака и не собирается строить семью."Дед Мороз из Бригады"Творческий путь Мигеля в танце органично переплёлся с киноиндустрией. Его дебют на экране произошёл ещё в 2002 году, он исполнил небольшую роль Деда Мороза в восьмой серии культового телесериала "Бригада".Основной вклад Мигеля в кино связан с кончено с хореографией. Он создавал танцевальные постановки для ряда популярных фильмов: комедии "Гитлер капут!" (2009), ленты "Весельчаки" (2009), сатирического проекта "Ржевский против Наполеона" (2010), а также участвовал в работе над документальной картиной "Легенда. Людмила Гурченко" (2011), посвящённой жизни знаменитой актрисы.Позже артист появлялся на экране в небольших, но запоминающихся ролях. В 2018 году он сыграл самого себя в сериале "Универ. Новая общага", в 2020 снялся в камео в комедийном проекте "Гусар" с Гариком Харламовым. А в 2023 году предстал в образе учителя танцев в популярной киноленте "Холоп 2".Главный хореограф страныТворческая биография Мигеля — это пример того, как талант и упорство могут превратиться в масштабный культурный феномен. За годы работы на телевидении и в шоу-индустрии он реализовал десятки проектов, демонстрируя универсальность и мастерство в самых разных жанрах и форматах.Первый громкий телевизионный успех пришёл к нему в 2013 году, когда он стал хореографом сразу двух рейтинговых шоу на Первом канале — "Один в один" и "Универсальный артист". В том же году он начал сотрудничество с каналом НТВ, где стал частью проекта "Хочу V ВИА Гру". Это музыкальное шоу продолжалось и в 2014 году, а Мигель отвечал за сценическое оформление и хореографические концепции выступлений.В 2014 году его пригласили в новое шоу "Большая перемена", также на НТВ, где он вновь выступил в роли постановщика. Однако настоящий прорыв произошёл в том же году, когда Мигель стал хореографом и наставником в грандиозном проекте "Танцы" на ТНТ.Продолжением успеха стал спин-офф "Танцы. Битва сезонов", который вышел в 2016 году на том же канале. Это шоу стало ареной для возвращения сильнейших участников прошлых сезонов, и Мигель вновь показал, насколько эмоциональными и визуально насыщенными могут быть современные танцевальные постановки.Параллельно с "Танцами" Мигель регулярно появлялся в развлекательном шоу "Импровизация" (ТНТ), начиная с 2016 года. Его участие варьировалось от приглашённого гостя до творческого соавтора, а динамика взаимодействия с ведущими и участниками добавляла проекту живости и непредсказуемости.В 2018 году он стал режиссёром ещё одного крупного шоу на ТНТ - музыкального проекта "ПЕСНИ". Формат был нацелен на поиск новых звёзд российской поп-сцены, и постановочная работа Мигеля вновь играла важную роль.В 2021 году Мигель принял участие в ещё одном телевизионном шоу на ТНТ - комедийной программе "Игра". Его присутствие в жюри стало неожиданным, но органичным: артист оказался отличным экспертом по сценической подаче и выразительности.К 2024 году география его экранной деятельности расширилась: он появился в шоу "Импровизаторы" на телеканале СТС, сохранив узнаваемый стиль.Относились к хореографам как к обслугеПомимо телевизионных шоу, Мигель активно работал и за кулисами других культурных событий.Он создавал хореографию для модных показов, в том числе для дизайнеров Киры Пластининой и Маши Цигаль, ставил сцены для презентаций премиальных автомобилей, включая Mercedes-Benz SLS AMG.Ему также доверяли театрализованные цирковые постановки, концертные туры, а в 2016 году он стал режиссёром-постановщикомцеремонии открытия престижной телевизионной премии "ТЭФИ".Говоря в целом о шоу-бизнесе, он отметил, что раньше звезды относились к хореографам, как к обслуживающему персоналу. Такое поведение было не только у Аллы Борисовны, но и у других маститых звезд.Как-то Мигель пытался поставить номер Лолите, но та лишь отмахнулась:"Она тут же отрезала: "Отстаньте от меня, я ничего не буду делать, - вспоминает Мигель в беседе с порталом Prozvezd. - Уберите этих людей со сцены, все эти декорации, свет".

