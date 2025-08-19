Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев не примет сделку, включающую территориальные уступки России
00:53 19.08.2025 (обновлено: 01:00 19.08.2025)
СМИ: Киев не примет сделку, включающую территориальные уступки России
Киев не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки РФ, и настаивает на прекращении огня, утверждает издание Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.08.2025
киев
россия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Киев не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки РФ, и настаивает на прекращении огня, утверждает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ."Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению", - пишет издание.По данным газеты, Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила компенсацию от конфликта, которая, как утверждается, может быть потенциально покрыта за счет замороженных российских активов.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
киев, россия
Киев, Россия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Киев не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки РФ, и настаивает на прекращении огня, утверждает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.
"Согласно документу, Украина не примет никаких сделок, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
00:59
По данным газеты, Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила компенсацию от конфликта, которая, как утверждается, может быть потенциально покрыта за счет замороженных российских активов.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: улыбка с лица Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул Путина
00:57
 
