Сбор Народного фронта для военных медиков превысил 600 миллионов рублей
19.08.2025
11:48 19.08.2025
Сбор Народного фронта для военных медиков превысил 600 миллионов рублей
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сбор Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" для военных медиков в зоне СВО превысил 600 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "В 2025 году целевому сбору Народного фронта для военных медиков исполняется два года. За это время удалось собрать более 617 миллионов рублей. Сбор начинался с закупки портативного медицинского оборудования, а сегодня позволяет направлять медикам оборудование для комплексной защиты эвакуационных групп и обеспечения их мобильности", - рассказали в пресс-службе. Также там отметили, что на фронт для наземной эвакуации передали 180 автомобилей, более 100 единиц мототехники, 200 эвакуационных тележек с электроприводом, 2,5 тысячи носилок и волокуш, 1,5 тысячи медицинских рюкзаков. Для воздушной эвакуации обеспечили 220 тепловых конвертов, а для водной – 50 лодок и плотов на бензине и электромоторах. "Мы чётко понимаем, какая техника нужна именно здесь и сейчас. Мы сформировали представление о том, как выглядит современная эвакуационная группа. Это мобильные, защищённые, оснащённые всем необходимым команды, которые работают там, где невозможно проехать на крупной технике. У них всегда есть риск оказаться под огнём, поэтому защита и скорость – ключевые условия их работы. Любая техника – это расходный материал, но самое главное, что всё это спасает жизни каждый день", – рассказала представитель Народного фронта Юлия Зимова, её слова приводит пресс-служба.
Работа медицинского отряда в зоне СВО
Работа медицинского отряда в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа медицинского отряда в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сбор Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" для военных медиков в зоне СВО превысил 600 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В 2025 году целевому сбору Народного фронта для военных медиков исполняется два года. За это время удалось собрать более 617 миллионов рублей. Сбор начинался с закупки портативного медицинского оборудования, а сегодня позволяет направлять медикам оборудование для комплексной защиты эвакуационных групп и обеспечения их мобильности", - рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что на фронт для наземной эвакуации передали 180 автомобилей, более 100 единиц мототехники, 200 эвакуационных тележек с электроприводом, 2,5 тысячи носилок и волокуш, 1,5 тысячи медицинских рюкзаков. Для воздушной эвакуации обеспечили 220 тепловых конвертов, а для водной – 50 лодок и плотов на бензине и электромоторах.
"Мы чётко понимаем, какая техника нужна именно здесь и сейчас. Мы сформировали представление о том, как выглядит современная эвакуационная группа. Это мобильные, защищённые, оснащённые всем необходимым команды, которые работают там, где невозможно проехать на крупной технике. У них всегда есть риск оказаться под огнём, поэтому защита и скорость – ключевые условия их работы. Любая техника – это расходный материал, но самое главное, что всё это спасает жизни каждый день", – рассказала представитель Народного фронта Юлия Зимова, её слова приводит пресс-служба.
