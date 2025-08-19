https://ria.ru/20250819/samolet-2036382643.html
Росавиация сочла отделение шасси у самолета под Ульяновском авиаинцидентом
Росавиация сочла отделение шасси у самолета под Ульяновском авиаинцидентом - РИА Новости, 19.08.2025
Росавиация сочла отделение шасси у самолета под Ульяновском авиаинцидентом
Росавиация классифицировала отсоединение стойки шасси у учебного самолета в Ульяновской области как авиационный инцидент, сообщило ведомство.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Росавиация классифицировала отсоединение стойки шасси у учебного самолета в Ульяновской области как авиационный инцидент, сообщило ведомство. Днем 19 августа у учебного самолета Diamond DA40 в ходе тренировочных полетов в Ульяновской области произошло отделение колеса передней стойки шасси. "Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент", - сообщает Росавиация. "На борту находились два курсанта Ульяновского института гражданской авиации — воздушное судно принадлежит этому вузу", - отмечается в сообщении. Пострадавших нет. Пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Экипаж выполнил процедуру по выработке топлива в зоне ожидания, после чего благополучно посадил самолет на полосу без колеса передней опоры.
ульяновская область
россия
