Росавиация сочла отделение шасси у самолета под Ульяновском авиаинцидентом

Росавиация классифицировала отсоединение стойки шасси у учебного самолета в Ульяновской области как авиационный инцидент, сообщило ведомство. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Росавиация классифицировала отсоединение стойки шасси у учебного самолета в Ульяновской области как авиационный инцидент, сообщило ведомство. Днем 19 августа у учебного самолета Diamond DA40 в ходе тренировочных полетов в Ульяновской области произошло отделение колеса передней стойки шасси. "Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент", - сообщает Росавиация. "На борту находились два курсанта Ульяновского института гражданской авиации — воздушное судно принадлежит этому вузу", - отмечается в сообщении. Пострадавших нет. Пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Экипаж выполнил процедуру по выработке топлива в зоне ожидания, после чего благополучно посадил самолет на полосу без колеса передней опоры.

2025

Новости

происшествия, ульяновская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновский институт гражданской авиации, россия