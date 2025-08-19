Рейтинг@Mail.ru
Росавиация сочла отделение шасси у самолета под Ульяновском авиаинцидентом
19:48 19.08.2025
Росавиация сочла отделение шасси у самолета под Ульяновском авиаинцидентом
происшествия
ульяновская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновский институт гражданской авиации
россия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Росавиация классифицировала отсоединение стойки шасси у учебного самолета в Ульяновской области как авиационный инцидент, сообщило ведомство. Днем 19 августа у учебного самолета Diamond DA40 в ходе тренировочных полетов в Ульяновской области произошло отделение колеса передней стойки шасси. "Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент", - сообщает Росавиация. "На борту находились два курсанта Ульяновского института гражданской авиации — воздушное судно принадлежит этому вузу", - отмечается в сообщении. Пострадавших нет. Пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Экипаж выполнил процедуру по выработке топлива в зоне ожидания, после чего благополучно посадил самолет на полосу без колеса передней опоры.
происшествия, ульяновская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновский институт гражданской авиации, россия
Происшествия, Ульяновская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновский институт гражданской авиации, Россия
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramУчебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области
ПроисшествияУльяновская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ульяновский институт гражданской авиацииРоссия
 
 
