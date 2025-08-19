Рейтинг@Mail.ru
Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области - РИА Новости, 19.08.2025
18:00 19.08.2025 (обновлено: 18:19 19.08.2025)
Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области
Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области
происшествия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сенгилеевский район
ульяновская область
россия
сенгилеевский район
происшествия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, сенгилеевский район
Происшествия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Сенгилеевский район
Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области

Самолет сел в Ульяновской области после отсоединения элемента шасси

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области после того, как у него отсоединился элемент шасси, пострадавших нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, днем 19 августа во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета с курсантом и инструктором училища гражданской авиации на борту произошло отсоединение элемента шасси. Самолет совершил аварийную посадку, в результате которой поврежден корпус воздушного судна, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На фото, предоставленных ведомством, видно, что от самолета отсоединилось колесо.
Следователи выехали на место, они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Центральное МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел с самолетом марки Diamond-40, который эксплуатируется Ульяновским государственным институтом гражданской авиации. Воздушное судно благополучно село после выработки топлива.
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
18 августа, 08:36
 
ПроисшествияУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСенгилеевский район
 
 
