https://ria.ru/20250819/samolet-2036363279.html

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области - РИА Новости, 19.08.2025

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области после того, как у него отсоединился элемент шасси, пострадавших нет, сообщает Центральное... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T18:00:00+03:00

2025-08-19T18:00:00+03:00

2025-08-19T18:19:00+03:00

происшествия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

сенгилеевский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036364004_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_527778cf5d86566bad18e6c09203310d.jpg

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области после того, как у него отсоединился элемент шасси, пострадавших нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительным данным, днем 19 августа во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета с курсантом и инструктором училища гражданской авиации на борту произошло отсоединение элемента шасси. Самолет совершил аварийную посадку, в результате которой поврежден корпус воздушного судна, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.На фото, предоставленных ведомством, видно, что от самолета отсоединилось колесо.Следователи выехали на место, они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Центральное МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел с самолетом марки Diamond-40, который эксплуатируется Ульяновским государственным институтом гражданской авиации. Воздушное судно благополучно село после выработки топлива.

https://ria.ru/20250818/tjumen-2035983933.html

ульяновская область

россия

сенгилеевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, сенгилеевский район