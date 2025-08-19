https://ria.ru/20250819/rynok-2036212151.html

Российский рынок акций растет в начале утренних торгов

Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 1,3%, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск повышался на 1,3%, до 2 989,75 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

