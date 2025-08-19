https://ria.ru/20250819/rudenya-2036312790.html

Игорь Руденя определил задачи в дорожно-транспортном комплексе Верхневолжья

Игорь Руденя определил задачи в дорожно-транспортном комплексе Верхневолжья - РИА Новости, 19.08.2025

Игорь Руденя определил задачи в дорожно-транспортном комплексе Верхневолжья

В Тверской области необходимо существенно повысить объемы и сроки реализации дорожных работ в рамках нового президентского нацпроекта "Инфраструктура для... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T15:35:00+03:00

2025-08-19T15:35:00+03:00

2025-08-19T15:35:00+03:00

тверская область

тверская область

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036310785_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_28d6f0b39d2f5aa7bded19f1b17e6ec3.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Тверской области необходимо существенно повысить объемы и сроки реализации дорожных работ в рамках нового президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", заявил губернатор региона Игорь Руденя. Итоги реализации в Тверской области нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и задачи в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" были рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства. На заседании отмечалось, что задачу по приведению в нормативное состояние региональных трасс и дорог в крупных городах в 2019-2024 годах Тверская область выполнила. Так, по Твери, крупным агломерациям области, опорной сети этот показатель превысил 80%. По ремонту региональных дорог Верхневолжье вошло в четверку лидеров в ЦФО: цифра составила 1571 километр. Аналогичный показатель для опорной сети - 210 километров, по нему регион стал лидером в ЦФО. Как отметил Руденя, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" развитие и обновление дорог ведется по нескольким направлениям. "Это реализация мероприятий непосредственно по нацпроекту, по областной Адресной инвестиционной программе. Это также ремонт муниципальных дорог и улично-дорожной сети городов воинской славы Твери и Ржева. Важно обеспечивать комплексное развитие наших городов и поселков. Задачи, стоящие в этой сфере перед регионом, должны динамично выполняться", – привели слова губернатора в пресс-службе облправительства. Так, в 2025 году крупнейшими дорожными объектами являются строительство комплекса Западного моста в Твери, создание транспортной хорды между федеральными трассами М-10, М-11 и М-9. Ремонтом также охвачены дороги в городе Конаково, Бежецком, Вышневолоцком, Жарковском, Западнодвинском, Зубцовском, Калязинском, Калининском, Кашинском, Кесовогорском, Осташковском, Рамешковском, Сандовском, Сонковском, Старицком, Торжокском и Торопецком округах. Ряд объектов завершен досрочно. Важнейшим направлением Руденя назвал обеспечение безопасности дорожного движения. Это обновление разметки, расчистка придорожных зон, установка знаков, барьерных ограждений и освещения, усиление весогабаритного контроля. В регионе внедряются автоматизированные системы управления движением, устанавливаются камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. В Твери в 2022-2025 годах оснащено более 30 перекрестков. В 2026-2029 годах планируется оснастить еще 25 таких объектов. В текущем году на дорогах области установлено 140 камер. Губернатор поставил также задачу расширить профилактическую работу по безопасности дорожного движения среди детей, подростков и автомобилистов.

https://ria.ru/20250812/verkhnevolzhe-2034819943.html

https://ria.ru/20250808/ruden-2034173326.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя