Форум "Ростки" в Казани собрал участников из 40 стран

Форум "Ростки" в Казани собрал участников из 40 стран - РИА Новости, 19.08.2025

Форум "Ростки" в Казани собрал участников из 40 стран

Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" собрал в Казани порядка 10 тысяч участников из 40 стран, подписано более 30... РИА Новости, 19.08.2025

КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" собрал в Казани порядка 10 тысяч участников из 40 стран, подписано более 30 соглашений о сотрудничестве, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "Эта платформа в полной мере себя оправдала сегодня. На площадке прошло 77 деловых сессий, порядка 100 мероприятий разного уровня. Всего у нас участников в этом году порядка 10 тысяч, они представляют 40 стран", - сказала Минуллина журналистам. По ее информации, в работе форума приняли участие представители 66 субъектов Российской Федерации, в том числе часть из них - на уровне губернаторов. Минуллина отметила, что это тоже хороший сигнал - представители других регионов приезжают в республику, чтобы налаживать взаимодействие с китайскими партнерами. Китай был представлен 28 административными подразделениями. "На площадке форума было подписано больше 30 соглашений", - добавила Минуллина. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что следующий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет 17-18 августа 2026 года, в его подготовке и проведении примет участие министерство промышленности и торговли РФ. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходил в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

Новости

