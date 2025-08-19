https://ria.ru/20250819/rostki-2036291204.html

Пленарное заседание в рамках форума "РОСТКИ". Прямая трансляция

Пленарное заседание в рамках форума "РОСТКИ". Прямая трансляция - РИА Новости, 19.08.2025

Пленарное заседание в рамках форума "РОСТКИ". Прямая трансляция

На пленарном заседании "Партнерство, проверенное временем: курс на будущее" будут подведены итоги и обозначены ключевые направления развития партнерства в... РИА Новости, 19.08.2025

На пленарном заседании "Партнерство, проверенное временем: курс на будущее" будут подведены итоги и обозначены ключевые направления развития партнерства в различных сферах. Участники обсудят успешные практики сотрудничества, которые зарекомендовали себя на протяжении времени, а также новые подходы и идеи, способствующие укреплению связей между государственными, частными и общественными секторами.В ходе заседания эксперты и лидеры мнений поделятся своими взглядами на будущее партнерства, обсудят вызовы и возможности, стоящие перед современным обществом. Особое внимание будет уделено тому, как совместные усилия могут способствовать устойчивому развитию и инновациям в условиях быстро меняющегося мира.Модератор: Ван Бинь, Директор Евразийского бюро China Media Group (CMG, Медиакорпорация Китая)Спикеры:1. Антон Андреевич Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации2. Рустам Нургалиевич Минниханов, Раис Республики Татарстан3. Господин Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации4. Господин Сунь Вэй, Секретарь партийной группы Коммунистической Партии Китая и председатель Народного политического консультативного совета Китая провинции Хубэй5. Игорь Евгеньевич Левитин, Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта6. Господин Го Куйлун, Генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции7. Алексей Юрьевич Русских, Губернатор Ульяновской области8. Господин Чжоу Лицюнь, Председатель союза китайских предпринимателей в России9. Господин Сунь Бохуэй, Председатель Совета директоров China Chengtong International Investment Co.,Ltd., Президент МТВК "ГРИНВУД"

китай, россия, казань, видео