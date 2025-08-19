Премьер Нидерландов допустил встречу Путина и Зеленского в скором будущем
Флаги России и Украины. Архивное фото
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф считает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться в ближайшее время.
Агентство Блумберг передавало во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России и Зеленского.
"Приверженность США будущим гарантиям безопасности является важным шагом. Встреча президента Зеленского и президента Путина должна состояться в ближайшее время", - написал Схоф в соцсети Х по итогам видеоконференции "коалиции желающих" по Украине.
По его словам, от российского лидера ожидают, что он продемонстрирует "искреннюю приверженность прочному миру".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.