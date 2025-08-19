https://ria.ru/20250819/rossiya-2036304618.html
Из России в Узбекистан с конца июля вернулись 460 человек
ТАШКЕНТ, 19 авг - РИА Новости. Власти Узбекистана с конца июля помогли вернуться из России 460 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает пресс-служба агентства миграции при кабмине страны. "Из Российской Федерации 460 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, были возвращены на родину", - говорится в видео, размещенном в Telegram-канале агентства. Возвращение сограждан проводится в рамках гуманитарной помощи узбекстанских властей, оказываемой с 30 июля по 30 августа. По данным агентства, всего с начала реализации акции в Узбекистан уже вернулся 621 соотечественник. Помимо РФ, из Турции помогли вернуться на родину 71 узбекистанцу, из США – 56, из Казахстана – 17 человек. Ранее агентство миграции сообщило, что власти Узбекистана запустили на ближайший месяц благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению сограждан, находящихся в центрах депортации за рубежом, в частности из России. В рамках акции, в первую очередь, на родину будут возвращены женщин и дети, находящихся в депортационных центрах. Возвращение будет проводится на основании списков, предоставленных уполномоченными органами указанных стран. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
