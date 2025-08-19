Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил позицию США по Украине
14:27 19.08.2025 (обновлено: 14:31 19.08.2025)
Лавров оценил позицию США по Украине
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
джо байден
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Еще раз хочу напомнить, что мы ценим то понимание, которое, в отличие от европейцев, проявляет администрация США, искренне стремящаяся добраться до сути проблем и урегулировать именно первопричины кризиса, который Запад во главе с предыдущей администрацией Джо Байдена создавал на Украине ради того, чтобы использовать ее как инструмент сдерживания, подавления России и нанесения, как они говорят, "стратегического поражения", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, джо байден
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Еще раз хочу напомнить, что мы ценим то понимание, которое, в отличие от европейцев, проявляет администрация США, искренне стремящаяся добраться до сути проблем и урегулировать именно первопричины кризиса, который Запад во главе с предыдущей администрацией Джо Байдена создавал на Украине ради того, чтобы использовать ее как инструмент сдерживания, подавления России и нанесения, как они говорят, "стратегического поражения", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
Вопрос санкций на саммите на Аляске не обсуждался, заявил Лавров
Вчера, 14:22
 
Заголовок открываемого материала