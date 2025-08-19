https://ria.ru/20250819/rossija-2036292796.html

Лавров оценил позицию США по Украине

в мире

сша

украина

россия

сергей лавров

джо байден

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Еще раз хочу напомнить, что мы ценим то понимание, которое, в отличие от европейцев, проявляет администрация США, искренне стремящаяся добраться до сути проблем и урегулировать именно первопричины кризиса, который Запад во главе с предыдущей администрацией Джо Байдена создавал на Украине ради того, чтобы использовать ее как инструмент сдерживания, подавления России и нанесения, как они говорят, "стратегического поражения", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

