Россия и США ведут со счетом 2:0 против Европы и Украины, заявил аналитик

По итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, а также последующей встречи американского лидера с Владимиром Зеленским

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг – РИА Новости. По итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, а также последующей встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и главами стран Европы в Белом доме Москва и Вашингтон ведут в матче с европейцами и Киевом со счетом 2:0, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. "Думаю, что на днях Россия и США повели со счетом 1:0 против Европы и Украины, а теперь на табло уже 2:0", - заявил собеседник агентства. В частности, Ламеса отметил, что Трампу удается навязать Европе свою волю в том, что касается подходов к мирному урегулированию конфликта на Украине, а также двигаться в направлении развития "отношений дружбы и сотрудничества с Москвой". Также аналитик полагает, что в перспективе к РФ и США присоединится КНР. "Мне кажется, что сформировалась сильная команда с убийственными нападающими в лице Путина и Трампа, и я не удивлюсь, если в сентябре к ним присоединится Си Цзиньпин… Россия, Китай и Соединенные Штаты станут новыми империями, новыми великими полюсами влияния в многополярном мире со своими собственными, извините за тавтологию, сферами влияния", - заявил Ламеса. Также он полагает, что единственное, что может сделать Европа в нынешней ситуации – это довольствоваться поражением с "достойным счетом 0:2 или же проиграть разгромно". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

