Реконструкцию сквера на Кубани по нацпроекту завершат этой осенью

Реконструкцию сквера на Кубани по нацпроекту завершат этой осенью

2025-08-19T10:38:00+03:00

краснодарский край

павловский район

КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Реконструкция сквера в Павловском районе Краснодарского края, которую проводит регион по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", завершится в октябре, рассказал врио министра ТЭК И ЖКХ края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Сквер, как сообщается, обновляют в станице Павловской по улице Большевистской рядом со школой №10. "Комфортное пространство создаем на площади около 6,5 тысячи квадратных метров. Здесь обустраиваем пешеходную зону, парковку с разметкой, функциональные площадки для детей и любителей активного отдыха и физических нагрузок – воркаута. В сквере уже выложили прогулочные дорожки, установили современное специализированное оборудование в спортивной и игровой зонах. Сейчас подрядчик устраивает безопасное мягкое покрытие", – рассказал Вячеслав Шапошник журналистам, его слова приводит пресс-служба. Как отметил врио министра, работы идут по графику, на данный момент выполнено около 85 процентов от плана. При благоустройстве общественной территории особое внимание уделяют сохранению зеленых насаждений, которые являются украшением сквера, добавил он. Завершающим этапом, сообщает пресс-служба, станет дополнительное озеленение общественного пространства, которое специалисты проведут осенью — для наибольшей приживаемости саженцев. Высадят деревья, кустарники и оформят газоны. Всего в 2025 году в Краснодарском крае по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустраивают более 100 общественных пространств – это набережные и скверы, парки и центральные площади, рассказали в пресс-службе администрации региона.

