В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе - 19.08.2025
22:42 19.08.2025
В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе
Малолетний мальчик получил травму на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих... 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Малолетний мальчик получил травму на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщили в СУСК по Свердловской области. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, ребенку оторвало руку на эскалаторе. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил СМИ, что врачи борются за спасение малыша. "Вечером 19 августа 2025 года поступило сообщение о травмировании малолетнего ребёнка на эскалаторе в здании торгового центра в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в Telegram-канале регионального СК. В ведомстве отметили, что в рамках расследования допрашиваются очевидцы, руководство и персонал торгового центра, кроме того, запрашивается документация по обслуживанию эскалатора. "Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребёнка, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в СК.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Малолетний мальчик получил травму на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщили в СУСК по Свердловской области.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, ребенку оторвало руку на эскалаторе. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил СМИ, что врачи борются за спасение малыша.
"Вечером 19 августа 2025 года поступило сообщение о травмировании малолетнего ребёнка на эскалаторе в здании торгового центра в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в Telegram-канале регионального СК.
В ведомстве отметили, что в рамках расследования допрашиваются очевидцы, руководство и персонал торгового центра, кроме того, запрашивается документация по обслуживанию эскалатора.
"Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребёнка, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в СК.
