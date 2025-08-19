https://ria.ru/20250819/rebenok-2036399036.html
В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе
В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе - РИА Новости, 19.08.2025
В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе
Малолетний мальчик получил травму на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T22:42:00+03:00
2025-08-19T22:42:00+03:00
2025-08-19T22:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Малолетний мальчик получил травму на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщили в СУСК по Свердловской области. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, ребенку оторвало руку на эскалаторе. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил СМИ, что врачи борются за спасение малыша. "Вечером 19 августа 2025 года поступило сообщение о травмировании малолетнего ребёнка на эскалаторе в здании торгового центра в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в Telegram-канале регионального СК. В ведомстве отметили, что в рамках расследования допрашиваются очевидцы, руководство и персонал торгового центра, кроме того, запрашивается документация по обслуживанию эскалатора. "Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребёнка, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в СК.
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034249991.html
https://ria.ru/20250731/kitaj-2032642763.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе
СК завел дело после травмирования мальчика на эскалаторе в ТЦ в Екатеринбурге
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Малолетний мальчик получил травму на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщили в СУСК
по Свердловской области.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, ребенку оторвало руку на эскалаторе. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил СМИ, что врачи борются за спасение малыша.
"Вечером 19 августа 2025 года поступило сообщение о травмировании малолетнего ребёнка на эскалаторе в здании торгового центра в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в Telegram-канале регионального СК.
В ведомстве отметили, что в рамках расследования допрашиваются очевидцы, руководство и персонал торгового центра, кроме того, запрашивается документация по обслуживанию эскалатора.
"Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребёнка, выполняются иные мероприятия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в СК.