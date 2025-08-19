https://ria.ru/20250819/razgovor-2036329698.html

Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о переговорах с Трампом

Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о переговорах с Трампом - РИА Новости, 19.08.2025

Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о переговорах с Трампом

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и рассказал ему о переговорах с... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:11:00+03:00

2025-08-19T16:11:00+03:00

2025-08-19T17:02:00+03:00

владимир путин

саудовская аравия

дональд трамп

россия

политика

украина

владимир зеленский

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и рассказал ему о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого проинформировал об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", — говорится в заявлении.Политики также обсудили сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Они высоко оценили совместную работу в формате "ОПЕК плюс", направленную на обеспечение стабильности глобального энергетического рынка.Стороны договорились продолжать взаимодействие на различных уровнях.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной деятельности. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Во время разговора главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250819/lavrov-2036290467.html

https://ria.ru/20250819/politolog-2036242268.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html

саудовская аравия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, саудовская аравия, дональд трамп, россия, политика, украина, владимир зеленский, опек, евросоюз