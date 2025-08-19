Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о переговорах с Трампом
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и рассказал ему о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого проинформировал об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", — говорится в заявлении.
Политики также обсудили сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Они высоко оценили совместную работу в формате "ОПЕК плюс", направленную на обеспечение стабильности глобального энергетического рынка.
Стороны договорились продолжать взаимодействие на различных уровнях.
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной деятельности. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Во время разговора главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
