Исследование показало отношение американцев к Путину
Исследование показало отношение американцев к Путину - РИА Новости, 19.08.2025
Исследование показало отношение американцев к Путину
Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания...
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания Economist и компании YouGov. Согласно итогам исследования, 32% американцев считают, что Путин - очень сильный лидер, еще 41% говорит, что российский президент - в какой-то степени сильный руководитель. Исследование проводилось 15-18 августа среди 1568 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,5%.
Исследование показало отношение американцев к Путину
