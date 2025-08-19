Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало отношение американцев к Путину - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/putin-2036362592.html
Исследование показало отношение американцев к Путину
Исследование показало отношение американцев к Путину - РИА Новости, 19.08.2025
Исследование показало отношение американцев к Путину
Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:56:00+03:00
2025-08-19T17:56:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания Economist и компании YouGov. Согласно итогам исследования, 32% американцев считают, что Путин - очень сильный лидер, еще 41% говорит, что российский президент - в какой-то степени сильный руководитель. Исследование проводилось 15-18 августа среди 1568 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,5%.
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036290467.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Исследование показало отношение американцев к Путину

Economist: 32% американцев считают Путина очень сильным лидером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания Economist и компании YouGov.
Согласно итогам исследования, 32% американцев считают, что Путин - очень сильный лидер, еще 41% говорит, что российский президент - в какой-то степени сильный руководитель.
Исследование проводилось 15-18 августа среди 1568 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,5%.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Вчера, 14:17
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала