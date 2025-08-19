https://ria.ru/20250819/putin-2036362592.html

Исследование показало отношение американцев к Путину

Исследование показало отношение американцев к Путину - РИА Новости, 19.08.2025

Исследование показало отношение американцев к Путину

Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:56:00+03:00

2025-08-19T17:56:00+03:00

2025-08-19T17:56:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство взрослых граждан США считают президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, следует из результатов исследования издания Economist и компании YouGov. Согласно итогам исследования, 32% американцев считают, что Путин - очень сильный лидер, еще 41% говорит, что российский президент - в какой-то степени сильный руководитель. Исследование проводилось 15-18 августа среди 1568 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,5%.

https://ria.ru/20250819/lavrov-2036290467.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске