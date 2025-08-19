https://ria.ru/20250819/putin-2036304304.html
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла - РИА Новости, 19.08.2025
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном шутливо спросил, не привез ли он ему масла, которое делают в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:12:00+03:00
2025-08-19T15:12:00+03:00
2025-08-19T15:32:00+03:00
россия
республика коми
ростислав гольдштейн
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036276780_0:49:2953:1710_1920x0_80_0_0_c017d42583fe15b64d86d6bda2c0f67d.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном шутливо спросил, не привез ли он ему масла, которое делают в регионе. На встрече в том числе обсуждались вопросы сельского хозяйства. Гольдштейн рассказал, что в регионе "очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом". "Маслица-то не подвезли, нет?" - пошутил Путин. "Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович", - отреагировал Гольдштейн.
https://ria.ru/20250819/komi-2036275070.html
россия
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036276780_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_07ca0621a9d40b0181ad4dc074edbc66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, политика
Россия, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Политика
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла
Путин в шутку посетовал, что Гольдштейн не привез ему масло из Коми