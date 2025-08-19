https://ria.ru/20250819/putin-2036304304.html

Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном шутливо спросил, не привез ли он ему масла, которое делают в регионе. На встрече в том числе обсуждались вопросы сельского хозяйства. Гольдштейн рассказал, что в регионе "очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом". "Маслица-то не подвезли, нет?" - пошутил Путин. "Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович", - отреагировал Гольдштейн.

