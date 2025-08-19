Рейтинг@Mail.ru
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 19.08.2025 (обновлено: 15:32 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/putin-2036304304.html
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла - РИА Новости, 19.08.2025
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном шутливо спросил, не привез ли он ему масла, которое делают в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:12:00+03:00
2025-08-19T15:32:00+03:00
россия
республика коми
ростислав гольдштейн
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036276780_0:49:2953:1710_1920x0_80_0_0_c017d42583fe15b64d86d6bda2c0f67d.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном шутливо спросил, не привез ли он ему масла, которое делают в регионе. На встрече в том числе обсуждались вопросы сельского хозяйства. Гольдштейн рассказал, что в регионе "очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом". "Маслица-то не подвезли, нет?" - пошутил Путин. "Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович", - отреагировал Гольдштейн.
https://ria.ru/20250819/komi-2036275070.html
россия
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036276780_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_07ca0621a9d40b0181ad4dc074edbc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, политика
Россия, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Политика
Путин шутливо спросил у врио главы Коми, не привез ли он ему масла

Путин в шутку посетовал, что Гольдштейн не привез ему масло из Коми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном шутливо спросил, не привез ли он ему масла, которое делают в регионе.
На встрече в том числе обсуждались вопросы сельского хозяйства. Гольдштейн рассказал, что в регионе "очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом".
"Маслица-то не подвезли, нет?" - пошутил Путин.
"Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович", - отреагировал Гольдштейн.
Путин на встрече с врио главы Коми Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО
Вчера, 13:16
 
РоссияРеспублика КомиРостислав ГольдштейнВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала