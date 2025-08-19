Рейтинг@Mail.ru
На заводе минудобрений в Кингисеппе стартовала пусконаладка оборудования
12:22 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/puskonaladka-2036127124.html
На заводе минудобрений в Кингисеппе стартовала пусконаладка оборудования
На заводе минудобрений в Кингисеппе стартовала пусконаладка оборудования
На заводе по производству аммиака и карбамида, строящемся в Кингисеппе в рамках проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2", начался монтаж и наладка оборудования... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:22:00+03:00
2025-08-19T12:22:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На заводе по производству аммиака и карбамида, строящемся в Кингисеппе в рамках проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2", начался монтаж и наладка оборудования водоподготовки, сообщает "ЕвроХим".Новая система будет работать в замкнутом цикле, что соответствует современным экологическим требованиям и нормам энергосбережения. Мощность установки соответствует проектным объемам производства – 1 миллиону тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн карбамида в год. В настоящее время идут работы по пуску и наладке автоматизированной системы управления процессами обезвоживания осадка и осветления поверхностных сточных вод."Система водоподготовки в производстве аммиака является критически важной, поскольку только высококачественная очистка воды предотвращает образование накипи и коррозионные процессы в теплообменном оборудовании и паровых котлах. Это обеспечивает бесперебойную эксплуатацию установок, снижает эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонт, а также поддерживает энергетическую эффективность производства", – приводится в сообщении комментарий руководителя проекта Ильи Белобородова.После ввода в эксплуатацию и выхода на плановую мощность установка водоподготовки сможет производить 1,5 миллиона кубометров глубоко обессоленной воды для получения пара, а также очищать до 3,5 миллиона кубометров воды с производственной территории."Несмотря на существующие трудности и ограничения, мы стремимся использовать современные технологии, которые будут актуальны в следующие десятилетия", – подчеркнул Белобородов.Пуск и наладка будут идти параллельно с продолжающимися общими строительными работами – возведением металлоконструкций, прокладкой трубопроводов и электрокабелей."ЕвроХим" входит в число ведущих российских производителей минудобрений и располагает мощностями по производству всех важнейших групп удобрений – азотных, фосфорных и калийных. Продукция используется в отечественном сельском хозяйстве и поставляется на мировые рынки, в том числе в страны глобального Юга.Проект "ЕвроХим Северо-Запад-2" реализуется в городе Кингисеппе Ленинградской области. По словам Белобородова, место было выбрано с учетом наличия источников природного сырья, перевалочных мощностей, а также привлекательных инвестиционных условий региона. Проект обеспечит не менее 250 высококвалифицированных рабочих мест и позволит еще больше нарастить производственный потенциал активно развивающейся Ленинградской области.
На заводе минудобрений в Кингисеппе стартовала пусконаладка оборудования

© Фото предоставлено пресс службой "ЕвроХим" Пусконаладка оборудования на заводе по производству аммиака и карбамида, строящемся в Кингисеппе в рамках проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2"
Пусконаладка оборудования на заводе по производству аммиака и карбамида, строящемся в Кингисеппе в рамках проекта ЕвроХим Северо-Запад-2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено пресс службой "ЕвроХим"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На заводе по производству аммиака и карбамида, строящемся в Кингисеппе в рамках проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2", начался монтаж и наладка оборудования водоподготовки, сообщает "ЕвроХим".
Новая система будет работать в замкнутом цикле, что соответствует современным экологическим требованиям и нормам энергосбережения. Мощность установки соответствует проектным объемам производства – 1 миллиону тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн карбамида в год. В настоящее время идут работы по пуску и наладке автоматизированной системы управления процессами обезвоживания осадка и осветления поверхностных сточных вод.
"Система водоподготовки в производстве аммиака является критически важной, поскольку только высококачественная очистка воды предотвращает образование накипи и коррозионные процессы в теплообменном оборудовании и паровых котлах. Это обеспечивает бесперебойную эксплуатацию установок, снижает эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонт, а также поддерживает энергетическую эффективность производства", – приводится в сообщении комментарий руководителя проекта Ильи Белобородова.
После ввода в эксплуатацию и выхода на плановую мощность установка водоподготовки сможет производить 1,5 миллиона кубометров глубоко обессоленной воды для получения пара, а также очищать до 3,5 миллиона кубометров воды с производственной территории.
"Несмотря на существующие трудности и ограничения, мы стремимся использовать современные технологии, которые будут актуальны в следующие десятилетия", – подчеркнул Белобородов.
Пуск и наладка будут идти параллельно с продолжающимися общими строительными работами – возведением металлоконструкций, прокладкой трубопроводов и электрокабелей.
"ЕвроХим" входит в число ведущих российских производителей минудобрений и располагает мощностями по производству всех важнейших групп удобрений – азотных, фосфорных и калийных. Продукция используется в отечественном сельском хозяйстве и поставляется на мировые рынки, в том числе в страны глобального Юга.
Проект "ЕвроХим Северо-Запад-2" реализуется в городе Кингисеппе Ленинградской области. По словам Белобородова, место было выбрано с учетом наличия источников природного сырья, перевалочных мощностей, а также привлекательных инвестиционных условий региона. Проект обеспечит не менее 250 высококвалифицированных рабочих мест и позволит еще больше нарастить производственный потенциал активно развивающейся Ленинградской области.
