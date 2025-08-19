Рейтинг@Mail.ru
За украинскими провокациями стоит Запад, считает экс-глава МИД Югославии - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 19.08.2025 (обновлено: 17:39 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/provokatsii-2036357380.html
За украинскими провокациями стоит Запад, считает экс-глава МИД Югославии
За украинскими провокациями стоит Запад, считает экс-глава МИД Югославии - РИА Новости, 19.08.2025
За украинскими провокациями стоит Запад, считает экс-глава МИД Югославии
Серия диверсионных атак Киева, направленная на объекты российской и международной энергетической и транспортной инфраструктуры, вызвана желанием отдельных... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:27:00+03:00
2025-08-19T17:39:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
смоленская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Серия диверсионных атак Киева, направленная на объекты российской и международной энергетической и транспортной инфраструктуры, вызвана желанием отдельных лидеров Запада руками Владимира Зеленского сорвать начатый переговорный мирный процесс и продолжить вооруженный конфликт на Украине, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости глава МИД Союзной республики Югославия в 1990-2000 годах Живадин Йованович. "Считаю, что в этих провокациях, ударах по гражданской инфраструктуре, кроется влияние лидеров самых влиятельных стран Европы. Они, очевидно, заинтересованы в продолжении конфликта, а не в том, чтобы он завершился. Они воодушевляют и подстрекают Зеленского на осуществление провокаций, чтобы затруднить достижение мирного договора, и особенно устранение причин, которые привели к возникновению конфликта на Украине. Некоторые лидеры западных стран настолько ожесточенные сторонники продолжения украинского кризиса, что иногда вступают в разногласия с президентом США Дональдом Трампом", - отметил бывший глава внешнеполитического ведомства. Согласно его мнению, при этом без поддержки Трампа и участия США европейские политики сами не способны ничего осуществить, как бы ни пытались. "Их интерес заключается в том, чтобы продемонстрировать силу и постоянно поддерживать напряженность и страх перед якобы существующей "русской угрозой". Известно и то, как ведет себя сам Зеленский, но я вижу большое влияние и усилия лидеров самых влиятельных стран Запада саботировать миротворческие усилия, начатые в последнее время, и их развитие. Вместо того, чтобы продвигать линию мира, они и далее выступают за военную линию, путь разрушения и нестабильности", - подчеркнул Йованович. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, об этом сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. Зеленский еще 6 августа заявил об одобрении "новых операций" СБУ в российском тылу, не раскрывая подробностей, но предупредив о "последствиях".
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036118894.html
https://ria.ru/20250818/fsb-2035979070.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петер сийярто, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Петер Сийярто, Служба безопасности Украины
За украинскими провокациями стоит Запад, считает экс-глава МИД Югославии

Йованович: Запад подстрекает Зеленского на провокации против России

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Серия диверсионных атак Киева, направленная на объекты российской и международной энергетической и транспортной инфраструктуры, вызвана желанием отдельных лидеров Запада руками Владимира Зеленского сорвать начатый переговорный мирный процесс и продолжить вооруженный конфликт на Украине, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости глава МИД Союзной республики Югославия в 1990-2000 годах Живадин Йованович.
"Считаю, что в этих провокациях, ударах по гражданской инфраструктуре, кроется влияние лидеров самых влиятельных стран Европы. Они, очевидно, заинтересованы в продолжении конфликта, а не в том, чтобы он завершился. Они воодушевляют и подстрекают Зеленского на осуществление провокаций, чтобы затруднить достижение мирного договора, и особенно устранение причин, которые привели к возникновению конфликта на Украине. Некоторые лидеры западных стран настолько ожесточенные сторонники продолжения украинского кризиса, что иногда вступают в разногласия с президентом США Дональдом Трампом", - отметил бывший глава внешнеполитического ведомства.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Эксперт объяснил, зачем Украина активизировала провокации
18 августа, 18:22
Согласно его мнению, при этом без поддержки Трампа и участия США европейские политики сами не способны ничего осуществить, как бы ни пытались.
"Их интерес заключается в том, чтобы продемонстрировать силу и постоянно поддерживать напряженность и страх перед якобы существующей "русской угрозой". Известно и то, как ведет себя сам Зеленский, но я вижу большое влияние и усилия лидеров самых влиятельных стран Запада саботировать миротворческие усилия, начатые в последнее время, и их развитие. Вместо того, чтобы продвигать линию мира, они и далее выступают за военную линию, путь разрушения и нестабильности", - подчеркнул Йованович.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, об этом сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. Зеленский еще 6 августа заявил об одобрении "новых операций" СБУ в российском тылу, не раскрывая подробностей, но предупредив о "последствиях".
Задержание лиц, причастных к попытке теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту
18 августа, 07:48
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Петер СийяртоСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала