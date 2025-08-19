За украинскими провокациями стоит Запад, считает экс-глава МИД Югославии
Йованович: Запад подстрекает Зеленского на провокации против России
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Серия диверсионных атак Киева, направленная на объекты российской и международной энергетической и транспортной инфраструктуры, вызвана желанием отдельных лидеров Запада руками Владимира Зеленского сорвать начатый переговорный мирный процесс и продолжить вооруженный конфликт на Украине, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости глава МИД Союзной республики Югославия в 1990-2000 годах Живадин Йованович.
"Считаю, что в этих провокациях, ударах по гражданской инфраструктуре, кроется влияние лидеров самых влиятельных стран Европы. Они, очевидно, заинтересованы в продолжении конфликта, а не в том, чтобы он завершился. Они воодушевляют и подстрекают Зеленского на осуществление провокаций, чтобы затруднить достижение мирного договора, и особенно устранение причин, которые привели к возникновению конфликта на Украине. Некоторые лидеры западных стран настолько ожесточенные сторонники продолжения украинского кризиса, что иногда вступают в разногласия с президентом США Дональдом Трампом", - отметил бывший глава внешнеполитического ведомства.
Согласно его мнению, при этом без поддержки Трампа и участия США европейские политики сами не способны ничего осуществить, как бы ни пытались.
"Их интерес заключается в том, чтобы продемонстрировать силу и постоянно поддерживать напряженность и страх перед якобы существующей "русской угрозой". Известно и то, как ведет себя сам Зеленский, но я вижу большое влияние и усилия лидеров самых влиятельных стран Запада саботировать миротворческие усилия, начатые в последнее время, и их развитие. Вместо того, чтобы продвигать линию мира, они и далее выступают за военную линию, путь разрушения и нестабильности", - подчеркнул Йованович.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, об этом сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. Зеленский еще 6 августа заявил об одобрении "новых операций" СБУ в российском тылу, не раскрывая подробностей, но предупредив о "последствиях".