Миляев и Хуснуллин обсудили в Москве реализацию инфраструктурных проектов

За последние пять лет в Тульскую область при поддержке федерального правительства направлено более 42 миллиардов рублей, в том числе на ключевые социальные...

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За последние пять лет в Тульскую область при поддержке федерального правительства направлено более 42 миллиардов рублей, в том числе на ключевые социальные объекты, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Миляев во вторник провел в Москве рабочую встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. "При поддержке федерального центра за последние пять лет в Тульскую область направлено более 42 миллиардов рублей, в том числе на ключевые социальные объекты - онкологический центр, семь школ, дом для пожилых "Забота", 22 детских сада, 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства, на спортивную инфраструктуру, благоустройство и дорожное хозяйство. В этом году работы продолжаются в рамках новых национальных проектов и мы готовы увеличивать количество объектов", - привели в пресс-службе облправительства слова Миляева на встрече. Он отметил, что Тульская область завершила программу расселения домов, признанных аварийными до января 2017 года. В новое жилье с 2019 года переехали порядка 8 тысяч человек. Кроме того, в 2023–2024 годах удалось обновить 291 единицу общественного транспорта. "В Тульской области восемь населенных пунктов включены в перечень опорников, где к 2030 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируется повысить качество жизни граждан на 30%. Задача амбициозная, к ее решению нужно подойти комплексно. В целом видим позитивную динамику. Например, по итогам 2024 года в нормативное состояние приведено 85% автодорог городских агломераций. Этот показатель надо удерживать", – сказал на встрече Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Вице-премьер также отметил, что в области продолжается работа по модернизации ЖКХ. Для обновления системы водоснабжения регион получит более 3 миллиардов рублей в виде казначейских инфраструктурных кредитов. Миляев и Хуснуллин обсудили также перспективы реконструкции части Калужского шоссе в районе микрорайона "Новая Тула". Район активно развивается: до 2033 года планируется ввести в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья в различных жилых комплексах. На сегодня фактическая интенсивность движения на этом участке Калужского шоссе существенно превышает его пропускную способность и в целом по направлению "Калуга – Тула – Рязань". Также шла речь о реализации дорожных работ в регионе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В частности, в настоящее время проводится капремонт участков трассы М-2 "Крым". Дорога является важным транспортным коридором, который в том числе соединяет регион с Москвой и имеет большое значение для экономики и транспортной инфраструктуры страны в целом, отмечается в сообщении.

2025

