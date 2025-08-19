Красносельский высказался о сокращении числа участков для жителей ПМР

Рейтинг@Mail.ru
18:11 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/pridnestrove-2036366633.html
в мире
молдавия
кишинев
вадим красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. "Если Молдова не видит участие граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, в молдавских выборах, я делаю выводы, что пора об этом сказать чётко и прямо: что, мол, мы не хотим видеть приднестровцев на выборах Молдовы, не хотим, чтобы приднестровцы влияли на наши электоральные процессы, на наши выборы, мы признаём Приднестровье отдельным государством, и вам, приднестровцам, участвовать в выборах нельзя. Но такого же не происходит", - сказал Красносельский на встрече с главой миссии Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом. Глава Приднестровья напомнил, что на последних парламентских выборах в Молдавии был открыт 41 участок для жителей ПМР. По его словам, люди голосовали и каждый делал свой выбор свободно и демократично. "На последних выборах президента Молдовы мы наблюдали, конечно, тенденции негативного плана: якобы минирование мостов, минирование избирательных участков и так далее. То есть было прямое противодействие гражданам Молдовы, проживающим в Приднестровье, участвовать в соответствующих выборах", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что информация о сокращении количества избирательных участков, на которых должны голосовать приднестровцы, на самом деле "имеет политический окрас". "Происходят какие-то непонятные решения, основанные на ложных позициях о том, что электоральная активность снижается. Ну, конечно: когда якобы заминирован мост или заминированы участки избирательные, понятно, что количество людей снизилось по вполне понятным причинам. Не потому, что они не хотели ехать голосовать, а потому что их туда не пустили. Всё это обретает оболочку спекуляции. Это нехорошо, это недемократично", - заключил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
в мире, молдавия, кишинев, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, Вадим Красносельский
© РИА Новости / Артем Кулекин
Вадим Красносельский
© РИА Новости / Артем Кулекин
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число.
"Если Молдова не видит участие граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, в молдавских выборах, я делаю выводы, что пора об этом сказать чётко и прямо: что, мол, мы не хотим видеть приднестровцев на выборах Молдовы, не хотим, чтобы приднестровцы влияли на наши электоральные процессы, на наши выборы, мы признаём Приднестровье отдельным государством, и вам, приднестровцам, участвовать в выборах нельзя. Но такого же не происходит", - сказал Красносельский на встрече с главой миссии Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом.
Глава Приднестровья напомнил, что на последних парламентских выборах в Молдавии был открыт 41 участок для жителей ПМР. По его словам, люди голосовали и каждый делал свой выбор свободно и демократично.
"На последних выборах президента Молдовы мы наблюдали, конечно, тенденции негативного плана: якобы минирование мостов, минирование избирательных участков и так далее. То есть было прямое противодействие гражданам Молдовы, проживающим в Приднестровье, участвовать в соответствующих выборах", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что информация о сокращении количества избирательных участков, на которых должны голосовать приднестровцы, на самом деле "имеет политический окрас".
"Происходят какие-то непонятные решения, основанные на ложных позициях о том, что электоральная активность снижается. Ну, конечно: когда якобы заминирован мост или заминированы участки избирательные, понятно, что количество людей снизилось по вполне понятным причинам. Не потому, что они не хотели ехать голосовать, а потому что их туда не пустили. Всё это обретает оболочку спекуляции. Это нехорошо, это недемократично", - заключил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
