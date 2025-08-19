Рейтинг@Mail.ru
19.08.2025
14:50 19.08.2025
Правительство направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание медпомощи
экономика
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одной из национальных целей развития России, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Для ее достижения правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал Мишустин на заседании правительства. Таким образом, как отметил глава кабмина, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 миллиардов рублей. "Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Речь, причем, зачастую идет об операциях с применением уникальных методов передовых подходов в сердечно-сосудистой нейрохирургии, в травматологии, в ортопедии, в офтальмологии, в онкологии", - подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжит и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране.
россия
2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Врачи обсуждают снимки мозга
Врачи обсуждают снимки мозга. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Одной из национальных целей развития России, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Для ее достижения правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Таким образом, как отметил глава кабмина, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 миллиардов рублей.
"Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Речь, причем, зачастую идет об операциях с применением уникальных методов передовых подходов в сердечно-сосудистой нейрохирургии, в травматологии, в ортопедии, в офтальмологии, в онкологии", - подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжит и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине
18 июля, 08:00
 
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
