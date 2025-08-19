https://ria.ru/20250819/pravitelstvo-2036299622.html
Правительство направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание медпомощи
Правительство направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание медпомощи - РИА Новости, 19.08.2025
Правительство направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание медпомощи
Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:50:00+03:00
2025-08-19T14:50:00+03:00
2025-08-19T14:50:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_76efaa4c684ebec943a0f13edc864014.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одной из национальных целей развития России, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Для ее достижения правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал Мишустин на заседании правительства. Таким образом, как отметил глава кабмина, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 миллиардов рублей. "Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Речь, причем, зачастую идет об операциях с применением уникальных методов передовых подходов в сердечно-сосудистой нейрохирургии, в травматологии, в ортопедии, в офтальмологии, в онкологии", - подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжит и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране.
https://ria.ru/20250718/med-2028120056.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_0d0a90f80d8614525f6f51cc172f48ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание медпомощи
Правительство направит 60 млрд рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Одной из национальных целей развития России
, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Для ее достижения правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал Мишустин
на заседании правительства.
Таким образом, как отметил глава кабмина, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 миллиардов рублей.
"Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Речь, причем, зачастую идет об операциях с применением уникальных методов передовых подходов в сердечно-сосудистой нейрохирургии, в травматологии, в ортопедии, в офтальмологии, в онкологии", - подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжит и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране.