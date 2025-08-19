https://ria.ru/20250819/pravitelstvo-2036209238.html

Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр

Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр - РИА Новости, 19.08.2025

Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр

Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии его доработки до... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T06:18:00+03:00

2025-08-19T06:18:00+03:00

2025-08-19T06:18:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии его доработки до внесения в Государственную думу, официальный отзыв кабмина есть в распоряжении РИА Новости. Согласно пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Административный кодекс РФ, в России сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (30-45% от общего рынка, что в среднем приравнивается к 300-450 миллиардам рублей). При этом все более массовый характер приобретает практика, когда к вовлечению новых игроков привлекаются успешные певцы и блогеры. Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа составляют для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц - до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", - сообщается в официальном отзыве кабмина. В правительстве отметили, что концепция законопроекта, направленная на недопущение распространения информации об азартных играх в нарушение установленного законом порядка, заслуживает внимания. Вместе с тем в кабмине сообщили, что установление административной ответственности должно сопровождаться введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм, а проектируемые размеры административных штрафов нуждаются в дополнительном обосновании. Также в правительстве заключили, что следует исключить Роскомнадзор из числа органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, поскольку ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.

https://ria.ru/20250722/stavki-2030528044.html

https://ria.ru/20250228/gosduma-2002091117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)