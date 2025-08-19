Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр - РИА Новости, 19.08.2025
06:18 19.08.2025
Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр
Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии его доработки до внесения в Государственную думу, официальный отзыв кабмина есть в распоряжении РИА Новости. Согласно пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Административный кодекс РФ, в России сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (30-45% от общего рынка, что в среднем приравнивается к 300-450 миллиардам рублей). При этом все более массовый характер приобретает практика, когда к вовлечению новых игроков привлекаются успешные певцы и блогеры. Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа составляют для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц - до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", - сообщается в официальном отзыве кабмина. В правительстве отметили, что концепция законопроекта, направленная на недопущение распространения информации об азартных играх в нарушение установленного законом порядка, заслуживает внимания. Вместе с тем в кабмине сообщили, что установление административной ответственности должно сопровождаться введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм, а проектируемые размеры административных штрафов нуждаются в дополнительном обосновании. Также в правительстве заключили, что следует исключить Роскомнадзор из числа органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, поскольку ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.
2025
Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей при условии его доработки до внесения в Государственную думу, официальный отзыв кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Административный кодекс РФ, в России сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (30-45% от общего рынка, что в среднем приравнивается к 300-450 миллиардам рублей). При этом все более массовый характер приобретает практика, когда к вовлечению новых игроков привлекаются успешные певцы и блогеры.
Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа составляют для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц - до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", - сообщается в официальном отзыве кабмина.
В правительстве отметили, что концепция законопроекта, направленная на недопущение распространения информации об азартных играх в нарушение установленного законом порядка, заслуживает внимания. Вместе с тем в кабмине сообщили, что установление административной ответственности должно сопровождаться введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм, а проектируемые размеры административных штрафов нуждаются в дополнительном обосновании.
Также в правительстве заключили, что следует исключить Роскомнадзор из числа органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, поскольку ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.
