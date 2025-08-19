https://ria.ru/20250819/pozhar-2036249920.html

Волгоградские спасатели присоединились к тушению пожара в ЛНР

Волгоградские спасатели присоединились к тушению пожара в ЛНР - РИА Новости, 19.08.2025

Волгоградские спасатели присоединились к тушению пожара в ЛНР

Площадь природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР увеличилась до 458 гектаров, группировка спасателей усилена пожарными из Волгоградской области, борьбу РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР увеличилась до 458 гектаров, группировка спасателей усилена пожарными из Волгоградской области, борьбу с огнем ведут более 250 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара в Станично-Луганском районе увеличилась и составляет 458 гектаров. Основные силы и средства сосредоточены на защите дачных строений и на наиболее сложных участках", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для усиления группировки в район чрезвычайной ситуации прибыли пожарные из Волгоградской области. Всего для ликвидации пожара привлечены более 250 человек, в том числе волонтеры, и 57 единиц техники.

луганская народная республика

россия

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Природный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР Одиннадцать человек пострадали в результате масштабного природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР, повреждены порядка 100 строений, сообщает МЧС. Из-за сильного ветра сохраняется угроза распространения огня, добавили в ведомстве.

Варвара Скокшина

