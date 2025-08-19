Волгоградские спасатели присоединились к тушению пожара в ЛНР

Рейтинг@Mail.ru
11:10 19.08.2025 (обновлено: 12:33 19.08.2025)
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР увеличилась до 458 гектаров, группировка спасателей усилена пожарными из Волгоградской области, борьбу с огнем ведут более 250 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара в Станично-Луганском районе увеличилась и составляет 458 гектаров. Основные силы и средства сосредоточены на защите дачных строений и на наиболее сложных участках", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что для усиления группировки в район чрезвычайной ситуации прибыли пожарные из Волгоградской области. Всего для ликвидации пожара привлечены более 250 человек, в том числе волонтеры, и 57 единиц техники.
Одиннадцать человек пострадали в результате масштабного природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР, повреждены порядка 100 строений, сообщает МЧС. Из-за сильного ветра сохраняется угроза распространения огня, добавили в ведомстве.
происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара в Станично-Луганском районе ЛНР увеличилась до 458 гектаров, группировка спасателей усилена пожарными из Волгоградской области, борьбу с огнем ведут более 250 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара в Станично-Луганском районе увеличилась и составляет 458 гектаров. Основные силы и средства сосредоточены на защите дачных строений и на наиболее сложных участках", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что для усиления группировки в район чрезвычайной ситуации прибыли пожарные из Волгоградской области. Всего для ликвидации пожара привлечены более 250 человек, в том числе волонтеры, и 57 единиц техники.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
