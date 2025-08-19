https://ria.ru/20250819/pomosch-2036243635.html

Россия является одним из лидеров в оказании гумпомощи, рассказали в МЧС

2025-08-19T10:42:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МЧС России осуществило в 2025 году девять международных операций чрезвычайного гуманитарного реагирования, доставив нуждающемуся населению иностранных государств почти 60 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщает министерство во Всемирный день гуманитарной помощи. "На сегодняшний день Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи. Только за истекший период 2025 года было проведено 9 операций чрезвычайного гуманитарного реагирования за пределами Российской Федерации, включая 4 операции, связанные с эвакуацией пострадавших граждан. Количество доставленных грузов гуманитарной помощи нуждающемуся населению иностранных государств превышает 59,5 тысячи тонн", - говорится на сайте МЧС. По данным ведомства, за последние пять лет Россия успешно провела 116 гуманитарных операций за рубежом, включая 23 - по эвакуации пострадавших и 25 - по оказанию чрезвычайной медицинской помощи национальным секторам здравоохранения государств, пострадавших от катастроф и кризисов, в рамках совместного проекта с ВОЗ. Количество доставленных нуждающимся странам грузов гуманитарной помощи за этот период составляет почти 281 тысячу тонн. "По оценкам ООН, количество нуждающихся в гуманитарной помощи по всему миру в 2025 году достигнет 305 миллионов человек, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель 2021 года (235 миллионов человек)", - подчеркивает МЧС России. Всемирный день гуманитарной помощи учрежден в 2008 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН как дань памяти всем гуманитарным работникам, отдавшим свои жизни при проведении гуманитарных операций по всему миру, а также для привлечения внимания мирового общественности к данному направлению деятельности. За последние десятилетия международное сообщество сталкивается с неуклонным ростом количества и масштабов чрезвычайных ситуаций, что усугубляется неблагоприятными изменениями климата, развитием урбанизационных процессов, а также возникновением новых угроз, таких как активизация террористической деятельности и неконтролируемые вспышки инфекционных заболеваний. Взаимодействие МЧС России с профильными агентствами ООН - Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в области чрезвычайного гуманитарного реагирования началось в 1993 году и с тех пор поступательно развивается и наращивается. Данная работа нацелена на совершенствование механизмов оказания чрезвычайной гуманитарной помощи и реагирования, повышение эффективности международных поисково-спасательных операций, консолидацию международных усилий по развитию инструментов борьбы с катастрофами и кризисами. В рамках своей компетенции МЧС России содействует укреплению координирующей роли ООН в сфере борьбы со стихийными бедствиями и гуманитарными последствиями кризисов и вооруженных конфликтов. "Как неоднократно заявлялось руководством российского ведомства на всех авторитетных международных площадках ООН, а также в объединении БРИКС и "Группе двадцати", МЧС РФ является активным участником международной деятельности по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи и от имени Российской Федерации активно выступает за дальнейшую консолидацию усилий чрезвычайных служб государств и партнерских международных организаций в области гуманитарного реагирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что является одним из важнейших элементов обеспечения стабильности в современном мире", - резюмирует министерство.

