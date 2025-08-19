Политолог сравнил встречи Трампа с Зеленским и с Путиным
Блохин: встреча Трампа с Зеленским была более сдержанной, чем с Путиным
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник была сдержанной, в отличие от саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Между ними никакой "химии" не возникло, да и не было для нее оснований. Контраст между встречей с Путиным - колоссальный, там вообще была встреча демонстративно теплая, и создавалось ощущение, что это делается в пику Зеленскому, Европе, глубинному государству. А здесь очень сдержанно, Трамп подтвердил тезисы, озвученные в Анкоридже", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, европейские лидеры на встрече планировали провести с американским президентом "воспитательную работу" и нивелировать результаты, достигнутые на его встрече с Путиным. Трамп же специально разделил встречи на две, чтобы на него не оказывалось общего давления, отметил Блохин.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
