Политолог сравнил встречи Трампа с Зеленским и с Путиным - РИА Новости, 19.08.2025
10:35 19.08.2025 (обновлено: 10:39 19.08.2025)
Политолог сравнил встречи Трампа с Зеленским и с Путиным
Политолог сравнил встречи Трампа с Зеленским и с Путиным
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник была сдержанной, в отличие от саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Между ними никакой "химии" не возникло, да и не было для нее оснований. Контраст между встречей с Путиным - колоссальный, там вообще была встреча демонстративно теплая, и создавалось ощущение, что это делается в пику Зеленскому, Европе, глубинному государству. А здесь очень сдержанно, Трамп подтвердил тезисы, озвученные в Анкоридже", - сказал собеседник агентства. По его мнению, европейские лидеры на встрече планировали провести с американским президентом "воспитательную работу" и нивелировать результаты, достигнутые на его встрече с Путиным. Трамп же специально разделил встречи на две, чтобы на него не оказывалось общего давления, отметил Блохин. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, российская академия наук, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Российская академия наук, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник была сдержанной, в отличие от саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Между ними никакой "химии" не возникло, да и не было для нее оснований. Контраст между встречей с Путиным - колоссальный, там вообще была встреча демонстративно теплая, и создавалось ощущение, что это делается в пику Зеленскому, Европе, глубинному государству. А здесь очень сдержанно, Трамп подтвердил тезисы, озвученные в Анкоридже", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, европейские лидеры на встрече планировали провести с американским президентом "воспитательную работу" и нивелировать результаты, достигнутые на его встрече с Путиным. Трамп же специально разделил встречи на две, чтобы на него не оказывалось общего давления, отметил Блохин.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссийская академия наукЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
