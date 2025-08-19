Политолог объяснил, что позволило углубить переговоры по Украине
Политолог Эрнандес: согласие РФ на гарантии Киеву позволило углубить переговоры
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
САН-САЛЬВАДОР, 19 авг - РИА Новости. Согласие России принять гарантии безопасности для Украины открывает возможность углубления переговорного процесса, заявил РИА Новости политолог Университета Сальвадора Давид Эрнандес.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На встрече он заявил, что президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что РФ "примет гарантии безопасности для Украины". Трамп назвал это "одним из ключевых пунктов, которые нужно учитывать".
"Благодаря позиции России, согласившейся на гарантии безопасности для Украины, открывается возможность углубить переговоры, в частности провести трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского, на которой может обсуждаться соглашение о мире между Россией и Украиной", - сказал Эрнандес.
По словам политолога, на встрече с Зеленским и европейскими лидерами Трамп указал украинской стороне на необходимость уступить территории в обмен на мир.
"Трамп предупредил Зеленского и сопровождавший его "двор чудес" о необходимости того, чтобы Украина уступила территории в обмен на мир", - подчеркнул политолог, уточнив, что речь идет прежде всего о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и Крыме, которые по воле народа вошли в состав России.