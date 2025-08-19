https://ria.ru/20250819/pokushenie-2036277575.html
Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана
Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана - РИА Новости, 19.08.2025
Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана
Источник в МИД Турции в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения в соцсетях о якобы покушении на главу МИД Хакана Фидана и ранении его охранников. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:31:00+03:00
2025-08-19T13:31:00+03:00
2025-08-19T13:31:00+03:00
в мире
турция
хакан фидан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324094_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_6f5fa5735b65f5f7fd5ed34e4fdf24dd.jpg
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Источник в МИД Турции в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения в соцсетях о якобы покушении на главу МИД Хакана Фидана и ранении его охранников. Ранее в соцсети Х* в Турции появилась публикация о якобы покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана и ранении его охранников. В опубликованном сообщении утверждалось, что в нападении якобы участвовала группа сирийцев с оружием. "Информация о покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250816/sammit-2035833436.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_388a3eb9169b3dfb22d0e1b8e0d12c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хакан фидан, россия
В мире, Турция, Хакан Фидан, Россия
Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана
Турция опровергла сообщения о покушении на Фидана