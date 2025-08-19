https://ria.ru/20250819/pokushenie-2036277575.html

Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана

АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Источник в МИД Турции в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения в соцсетях о якобы покушении на главу МИД Хакана Фидана и ранении его охранников. Ранее в соцсети Х* в Турции появилась публикация о якобы покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана и ранении его охранников. В опубликованном сообщении утверждалось, что в нападении якобы участвовала группа сирийцев с оружием. "Информация о покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

