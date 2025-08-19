Рейтинг@Mail.ru
Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана
13:31 19.08.2025
Источник в МИД Турции опроверг сообщения о покушении на Фидана
Источник в МИД Турции в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения в соцсетях о якобы покушении на главу МИД Хакана Фидана и ранении его охранников.
в мире
турция
хакан фидан
россия
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Источник в МИД Турции в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения в соцсетях о якобы покушении на главу МИД Хакана Фидана и ранении его охранников. Ранее в соцсети Х* в Турции появилась публикация о якобы покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана и ранении его охранников. В опубликованном сообщении утверждалось, что в нападении якобы участвовала группа сирийцев с оружием. "Информация о покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
турция
россия
в мире, турция, хакан фидан, россия
В мире, Турция, Хакан Фидан, Россия
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХакан Фидан
Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Источник в МИД Турции в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения в соцсетях о якобы покушении на главу МИД Хакана Фидана и ранении его охранников.
Ранее в соцсети Х* в Турции появилась публикация о якобы покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана и ранении его охранников. В опубликованном сообщении утверждалось, что в нападении якобы участвовала группа сирийцев с оружием.
"Информация о покушении на главу МИД Турции Хакана Фидана не соответствует действительности", - заявил собеседник агентства.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Лавров и Фидан обсудили саммит Путина и Трампа на Аляске
16 августа, 22:07
 
В миреТурцияХакан ФиданРоссия
 
 
