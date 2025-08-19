https://ria.ru/20250819/pokholodanie-2036218246.html

Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели

Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дневная температура воздуха во второй половине недели в Москве опустится до показателей сентября, в середине дня ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В среду не выше плюс 17 - плюс 20, к вечеру - ливни. Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14 - плюс 17, зарядят обильные дожди", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что при этом в заключительные дни сезона потеплеет до комфортных показателей, характерных для августа.

