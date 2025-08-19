Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/pokholodanie-2036218246.html
Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели
Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели - РИА Новости, 19.08.2025
Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели
Дневная температура воздуха во второй половине недели в Москве опустится до показателей сентября, в середине дня ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:20:00+03:00
2025-08-19T08:20:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_0:149:3269:1988_1920x0_80_0_0_e02f35f38ff231d2051d4a189b1f39fd.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дневная температура воздуха во второй половине недели в Москве опустится до показателей сентября, в середине дня ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В среду не выше плюс 17 - плюс 20, к вечеру - ливни. Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14 - плюс 17, зарядят обильные дожди", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что при этом в заключительные дни сезона потеплеет до комфортных показателей, характерных для августа.
https://ria.ru/20250818/pogoda-2035966392.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_340:0:2991:1988_1920x0_80_0_0_8dfd0c21c0bfdc885f15b1f6d0324df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели

В Москве во второй половине недели станет по-осеннему холодно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дневная температура воздуха во второй половине недели в Москве опустится до показателей сентября, в середине дня ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В среду не выше плюс 17 - плюс 20, к вечеру - ливни. Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14 - плюс 17, зарядят обильные дожди", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что при этом в заключительные дни сезона потеплеет до комфортных показателей, характерных для августа.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
Вчера, 03:45
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала