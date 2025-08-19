https://ria.ru/20250819/podrostok-2036200408.html

В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего в тайге

хорошие новости

кемеровская область

таштагольский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Пропавший в кузбасской тайге 14-летний подросток, отправившийся с отцом и старшим братом за шишками, найден живым, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. В понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что подросток в Таштагольском районе в воскресенье отправился в тайгу за шишками и пропал. Были организованы его масштабные поиски. По данным СУ СК по региону, к поискам подключились следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры. "В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия ребенка преступления в отношении него не совершались. В настоящее время мальчика осматривают медики, выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего", – сообщили в ведомстве.Как в свою очередь уточняет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, поиски велись в труднопроходимой местности и осложнялись отсутствием связи. Поисковики использовали технику повышенной проходимости, а лесной массив обследовали с помощью вертолета. Также были задействованы сотрудники отдела применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов Центра информационных технологий, связи и защиты информации областного полицейского главка. Они обследовали местность при помощи беспилотной летательной техники с применением тепловизоров. Работа по установлению местонахождения подростка продолжалась всю ночь.Поисковикам удалось найти костровище, оставленное подростком, а также обнаружить следы его обуви."Сегодня около 05:00 (01:00 мск) сотрудники ОМВД России по Таштагольскому району обнаружили мальчика спящим под деревом в лесу на расстоянии около 20 километров от поселка Чулеш на территории Республики Алтай. В настоящее время его осматривают медики", – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

