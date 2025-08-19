https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036370584.html
Подмосковье вошло в программу развития въездного туризма для иностранцев
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подмосковье вошло в число регионов, отобранных в программу развития въездного туризма "Открой твою Россию", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Инициатива разработана при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство". На первом этапе 65 российских субъектов представили диагностические карты готовности к приему иностранных гостей. На основе этих данных эксперты выбрали территории с наибольшим потенциалом для привлечения зарубежных путешественников. Отмечается, что в экспертный совет вошли представители федеральных ведомств, институтов развития, крупных инфраструктурных компаний, туроператоров, гостиничных сетей, образовательных учреждений и цифровых платформ. Всего в программу вошли 25 субъектов: Архангельская, Мурманская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Тюменская, Сахалинская области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Приморский и Камчатский края, Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Алтай, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список объявили Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок. С конца августа для команд выбранных регионов стартует образовательный курс. В его рамках будут представлены лучшие практики, опыт наставников и адресный подход к каждому региону. После обучения из этих 25 регионов выберут 10 финалистов, которые получат комплексную поддержку: участие в международных туристических выставках под брендом Discover Russia, продвижение на целевых зарубежных рынках и другие меры поддержки. Регионы-финалисты будут объявлены в ноябре на форуме "Открой твою Россию". Программа развития въездного туризма "Открой твою Россию" нацелена на повышение конкурентоспособности российского туризма на международном рынке. Задача проекта — сформировать устойчивый интерес к регионам России. Программа создаст условия для роста доходов и повышения инвестиционной привлекательности местной туриндустрии.
