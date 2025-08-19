https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036356126.html
Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания - РИА Новости, 19.08.2025
Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
Более 1,3 тысячи педиатров в Московской области прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания с начала года, сообщает... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:22:00+03:00
2025-08-19T17:22:00+03:00
2025-08-19T17:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
педиатр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760908056_0:459:2824:2048_1920x0_80_0_0_602ac26f2273763198aef988ccfa2aa8.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1,3 тысячи педиатров в Московской области прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "В Подмосковье с 2022 года проводятся психологические тренинги для педиатров. Это позволяет предотвращать профессиональное и эмоциональное выгорание у врачей. Всего с начала года специалисты провели 140 психологических тренингов, участие в которых приняли более 1,3 тысячи медиков", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Тренинги проводят специалисты Научно-исследовательского клинического института детства. Программа включает в себя как очные, так и дистанционные занятия, а также индивидуальные консультации с психологом.
https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036353090.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760908056_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_e50f5d5caccc023eb8faebcd0b95d74e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), педиатр
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), педиатр
Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
Свыше 1,3 тыс педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания с начала года