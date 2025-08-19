Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания

https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036356126.html

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1,3 тысячи педиатров в Московской области прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "В Подмосковье с 2022 года проводятся психологические тренинги для педиатров. Это позволяет предотвращать профессиональное и эмоциональное выгорание у врачей. Всего с начала года специалисты провели 140 психологических тренингов, участие в которых приняли более 1,3 тысячи медиков", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Тренинги проводят специалисты Научно-исследовательского клинического института детства. Программа включает в себя как очные, так и дистанционные занятия, а также индивидуальные консультации с психологом.

