Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
17:22 19.08.2025
Более 1,3 тысячи педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1,3 тысячи педиатров в Московской области прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "В Подмосковье с 2022 года проводятся психологические тренинги для педиатров. Это позволяет предотвращать профессиональное и эмоциональное выгорание у врачей. Всего с начала года специалисты провели 140 психологических тренингов, участие в которых приняли более 1,3 тысячи медиков", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Тренинги проводят специалисты Научно-исследовательского клинического института детства. Программа включает в себя как очные, так и дистанционные занятия, а также индивидуальные консультации с психологом.
Осмотр у педиатра
© Depositphotos.com / evgenyataman
Осмотр у педиатра. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1,3 тысячи педиатров в Московской области прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"В Подмосковье с 2022 года проводятся психологические тренинги для педиатров. Это позволяет предотвращать профессиональное и эмоциональное выгорание у врачей. Всего с начала года специалисты провели 140 психологических тренингов, участие в которых приняли более 1,3 тысячи медиков", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Тренинги проводят специалисты Научно-исследовательского клинического института детства. Программа включает в себя как очные, так и дистанционные занятия, а также индивидуальные консультации с психологом.
