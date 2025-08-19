https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036353090.html

Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье

Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2025

Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье

В Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:16:00+03:00

2025-08-19T17:16:00+03:00

2025-08-19T18:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

продукты

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983015730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87bf7803c4865e870025506a95dce4e2.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Это позволяет жителям региона круглый год иметь доступ к полезным продуктам", – говорится в сообщении. Особой популярностью у людей пользуются брокколи и стручковая фасоль, а также грибы — вешенки и опята. В 2024 году региональные предприятия выпустили 10 тысяч тонн замороженной продукции. В ведомстве отметили, что развитие этого направления в Подмосковье позволяет не только поддерживать местных производителей, но и укреплять продовольственную безопасность региона.

https://ria.ru/20250819/spetstekhnika-2036350080.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), продукты, твой бизнес – новости