https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036353090.html
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2025
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье
В Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:16:00+03:00
2025-08-19T17:16:00+03:00
2025-08-19T18:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
продукты
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983015730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87bf7803c4865e870025506a95dce4e2.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Это позволяет жителям региона круглый год иметь доступ к полезным продуктам", – говорится в сообщении. Особой популярностью у людей пользуются брокколи и стручковая фасоль, а также грибы — вешенки и опята. В 2024 году региональные предприятия выпустили 10 тысяч тонн замороженной продукции. В ведомстве отметили, что развитие этого направления в Подмосковье позволяет не только поддерживать местных производителей, но и укреплять продовольственную безопасность региона.
https://ria.ru/20250819/spetstekhnika-2036350080.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983015730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6005e34877ab97dd2b8a342d0c5970d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), продукты, твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Продукты, Твой бизнес – новости
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье
Подмосковье произвело 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов за полгода