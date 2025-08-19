Рейтинг@Mail.ru
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2025
Новости Подмосковья
 
17:16 19.08.2025 (обновлено: 18:24 19.08.2025)
Более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В Московской области за полгода произвели более 4,3 тысячи тонн замороженных овощей и грибов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Это позволяет жителям региона круглый год иметь доступ к полезным продуктам", – говорится в сообщении. Особой популярностью у людей пользуются брокколи и стручковая фасоль, а также грибы — вешенки и опята. В 2024 году региональные предприятия выпустили 10 тысяч тонн замороженной продукции. В ведомстве отметили, что развитие этого направления в Подмосковье позволяет не только поддерживать местных производителей, но и укреплять продовольственную безопасность региона.
