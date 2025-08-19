https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036301885.html

Более 5 тысяч человек посетили выставку брендов Подмосковья

Более 5 тысяч человек посетили выставку брендов Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2025

Более 5 тысяч человек посетили выставку брендов Подмосковья

Гастрономический и креативный фестиваль "100% Креатив" и выставку региональных брендов "100% Подмосковье" в Орехово-Зуевском городском округе посетили более 5... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T15:06:00+03:00

2025-08-19T15:06:00+03:00

2025-08-19T15:06:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036302283_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_623ca777f93d5d02db3f42b89e5e4f50.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гастрономический и креативный фестиваль "100% Креатив" и выставку региональных брендов "100% Подмосковье" в Орехово-Зуевском городском округе посетили более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Серия форумов "100% Подмосковье" уже стала доброй традицией Московской области. Восьмой форум прошел в Орехово-Зуевском городском округе на территории креативного кластера "Стачка". Особенность этих форумов – выставка-ярмарка региональных брендов, в этот раз ее участниками стали более 30 предпринимателей", — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Глава ведомства также уточнила, что предприниматели представили свою продукцию, включая украшения ручной работы, фарфоровые изделия и сладости, и подчеркнула, что форумы проводятся в различных городских округах, что позволяет знакомить большее число жителей Подмосковья с брендами и продукцией местных предпринимателей. Кроме выставки-ярмарки, в программе была панельная дискуссия "Креативные индустрии Подмосковья: гастрономия и туризм". Участники встречи обсудили развитие креативных индустрий в Подмосковье. Кроме того, были организованы мастер-классы. Для начинающих предпринимателей провели питч-сессии — это короткие выступления, где можно представить свою бизнес-идею потенциальным инвесторам или партнерам за несколько минут. Также состоялись творческие баттлы между представителями разных профессий и серия интерактивных игр на развитие креативного мышления. А еще всех желающих ждал сап-фест — это праздник, посвященный катанию на сапбордах — специальных досках, на которых плавают стоя с веслом.

https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036297521.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)